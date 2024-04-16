Банк Уралсиб заработал 8,2 млрд рублей за 2023 год

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 2023 год

Прибыль Уралсиба за 12 месяцев выросла до 8,2 млрд рублей, активы составили 678,2 млрд рублей, а капитал — 116,6 млрд рублей. Обязательные нормативы банк выполняет с запасом.

Стабильные успешные результаты работы подтверждают и оценки внешних экспертов: в 2023 году АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба до уровня ВВВ+ (RU), агентство НКР подняло его на 1 уровень — до A.ru, а «Эксперт РА» присвоило умеренно высокий кредитный рейтинг с позитивным прогнозом.

Ранее Уралсиб вошел в топ-10 российских банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса. Юга.ру поговорили с управляющим «Южным» филиалом Уралсиба Романом Куришовым о том, какие решения помогли банку укрепить свои позиции на юге России и причем здесь строительство Яблоновского моста.