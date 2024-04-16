Банк Уралсиб заработал 8,2 млрд рублей за 2023 год

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Краснодарский край

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  • Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 2023 год

Прибыль Уралсиба за 12 месяцев выросла до 8,2 млрд рублей, активы составили 678,2 млрд рублей, а капитал — 116,6 млрд рублей. Обязательные нормативы банк выполняет с запасом. 

Стабильные успешные результаты работы подтверждают и оценки внешних экспертов: в 2023 году АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба до уровня ВВВ+ (RU), агентство НКР подняло его на 1 уровень — до A.ru, а «Эксперт РА» присвоило умеренно высокий кредитный рейтинг с позитивным прогнозом.

Ранее Уралсиб вошел в топ-10 российских банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса. Юга.ру поговорили с управляющим «Южным» филиалом Уралсиба Романом Куришовым о том, какие решения помогли банку укрепить свои позиции на юге России и причем здесь строительство Яблоновского моста.

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