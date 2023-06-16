АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка Уралсиб до уровня ВВВ+ (RU) со «Стабильным» прогнозом
Эксперты агентства отметили, что повысили рейтинг банка из-за усиления его бизнес-профиля. Это произошло благодаря планомерному и относительно низкорисковыму росту масштаба его деятельности с наращиванием капитализации, сокращением доли проблемной задолженности и снижением прочих рисков.
Универсальность деятельности Уралсиба определяет достаточно высокая диверсификация его операционного дохода. Попадание в санкционные списки, по оценке АКРА, не должно существенно сказаться на структуре доходов банка.
Уровень собственной кредитоспособности Уралсиба обусловлен адекватными оценками достаточности капитала, фактора фондирования и ликвидности, а также удовлетворительным риск-профилем.
Как писали Юга.ру, банк Уралсиб в Краснодаре открыл офис «Прикубанский» по новому адресу.
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