АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба

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  • Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка Уралсиб до уровня ВВВ+ (RU) со «Стабильным» прогнозом

Эксперты агентства отметили, что повысили рейтинг банка из-за усиления его бизнес-профиля. Это произошло благодаря планомерному и относительно низкорисковыму росту масштаба его деятельности с наращиванием капитализации, сокращением доли проблемной задолженности и снижением прочих рисков.

Универсальность деятельности Уралсиба определяет достаточно высокая диверсификация его операционного дохода. Попадание в санкционные списки, по оценке АКРА, не должно существенно сказаться на структуре доходов банка.

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Уровень собственной кредитоспособности Уралсиба обусловлен адекватными оценками достаточности капитала, фактора фондирования и ликвидности, а также удовлетворительным риск-профилем.

Как писали Юга.ру, банк Уралсиб в Краснодаре открыл офис «Прикубанский» по новому адресу.

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