АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка Уралсиб до уровня ВВВ+ (RU) со «Стабильным» прогнозом

Эксперты агентства отметили, что повысили рейтинг банка из-за усиления его бизнес-профиля. Это произошло благодаря планомерному и относительно низкорисковыму росту масштаба его деятельности с наращиванием капитализации, сокращением доли проблемной задолженности и снижением прочих рисков.

Универсальность деятельности Уралсиба определяет достаточно высокая диверсификация его операционного дохода. Попадание в санкционные списки, по оценке АКРА, не должно существенно сказаться на структуре доходов банка.