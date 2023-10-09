«Эксперт РА» присвоило Уралсибу умеренно высокий кредитный рейтинг с позитивным прогнозом

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценило уровень кредитоспособности банка Уралсиб как умеренно высокий (ruА-) с позитивным прогнозом

В агентстве отмечают, что рейтинг обусловлен:

Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба возглавила топ-10 лучших доходных карт по версии Банки.ру, а автокредит на подержанные автомобили вошел в десятку лучших в России.