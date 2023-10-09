«Эксперт РА» присвоило Уралсибу умеренно высокий кредитный рейтинг с позитивным прогнозом
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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценило уровень кредитоспособности банка Уралсиб как умеренно высокий (ruА-) с позитивным прогнозом
В агентстве отмечают, что рейтинг обусловлен:
- устойчивым положением Уралсиба на российском банковском рынке. Включение в санкционные списки иностранных государств, по мнению экспертов, не привело банк к ограничениям в развитии ключевых направлений бизнеса. Деятельность высоко диверсифицирована по сегментам кредитного риска и источникам доходов;
- сильной позицией по капиталу. Банк поддерживает нормативы достаточности капитала с комфортным запасом. В 2022 году и 1 полугодии 2023 года существенно улучшились показатели рентабельности деятельности банка, и по итогам 2023 года «Эксперт РА» ожидает сохранение ее комфортного уровня;
- адекватным качеством активов;
- уровнем корпоративного управления.
Позитивный прогноз отражает ожидания агентства по дальнейшему росту доходных активов.
Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба возглавила топ-10 лучших доходных карт по версии Банки.ру, а автокредит на подержанные автомобили вошел в десятку лучших в России.
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