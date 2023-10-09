«Эксперт РА» присвоило Уралсибу умеренно высокий кредитный рейтинг с позитивным прогнозом

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YESXJ
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценило уровень кредитоспособности банка Уралсиб как умеренно высокий (ruА-) с позитивным прогнозом

В агентстве отмечают, что рейтинг обусловлен:

  • устойчивым положением Уралсиба на российском банковском рынке. Включение в санкционные списки иностранных государств, по мнению экспертов, не привело банк к ограничениям в развитии ключевых направлений бизнеса. Деятельность высоко диверсифицирована по сегментам кредитного риска и источникам доходов;
  • сильной позицией по капиталу. Банк поддерживает нормативы достаточности капитала с комфортным запасом. В 2022 году и 1 полугодии 2023 года существенно улучшились показатели рентабельности деятельности банка, и по итогам 2023 года «Эксперт РА» ожидает сохранение ее комфортного уровня;
  • адекватным качеством активов;
  • уровнем корпоративного управления.

Позитивный прогноз отражает ожидания агентства по дальнейшему росту доходных активов.

Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба возглавила топ-10 лучших доходных карт по версии Банки.ру, а автокредит на подержанные автомобили вошел в десятку лучших в России.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111.

Банки Деньги Кредитование Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

В ГУ МЧС Краснодарского края прокомментировали выселение женщины с территории ведомства
В Краснодарском крае завершился бархатный сезон
На месте исторического квартала в Краснодаре решили сделать парковку
В сочинском центре восстановления показали трехмесячного переднеазиатского леопарда
Сыну Кадырова, избившему сжигателя Корана, присвоили звание Героя Чечни
На Крымском мосту 10 октября перекроют автомобильное движение

Лента новостей

Реклама на сайте