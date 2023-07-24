Агентство НКР повысило рейтинг банка Уралсиб

Реклама ERID: j1SVHyf65EC2YES4m Краснодарский край

Распечатать

  • Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Агентство национальных кредитных рейтингов (НКР) присвоило банку Уралсиб уровень A.ru со «Стабильным» прогнозом

Показатель собственной кредитоспособности Уралсиба вырос на 1 уровень в связи с улучшением оценки рисков и рентабельности банка.

Читайте также:

При оценке агентство учитывало высокую достаточность капитала банка и невысокую склонность к риску. Банк сохранил рентабельность по итогам прошлого года на умеренно высоком уровне, а по итогам первого квартала текущего года наблюдался значительный рост прибыли.

Эксперты НКР также отметили, что ожидают сохранения сильных рыночных позиций Уралсиба и высокой диверсификации его бизнеса в среднесрочной перспективе.

В июне 2023 года рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба до уровня ВВВ+ (RU) со «Стабильным» прогнозом.

Банки Деньги Кредитование Уралсиб Финансы

Новости

В «Атамани» пройдет праздник шашлыка. Среди гостей разыграют тарелку мясного блюда
Леопарда из сочинского центра восстановления выпустили в дикую природу в заказнике Северной Осетии
Уличные артисты могут вернуться в центр Краснодара. В мэрии обсудили программу выходных на Арбате
В Краснодаре трех бывших чиновников осудили за взятки
В Горячем Ключе закрыли мост через реку Псекупс. Он оказался частным и вокруг сооружения разгорелся конфликт
На Крымском мосту временно перекрыли автомобильную дорогу

Лента новостей

Реклама на сайте