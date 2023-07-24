Агентство НКР повысило рейтинг банка Уралсиб
Агентство национальных кредитных рейтингов (НКР) присвоило банку Уралсиб уровень A.ru со «Стабильным» прогнозом
Показатель собственной кредитоспособности Уралсиба вырос на 1 уровень в связи с улучшением оценки рисков и рентабельности банка.
При оценке агентство учитывало высокую достаточность капитала банка и невысокую склонность к риску. Банк сохранил рентабельность по итогам прошлого года на умеренно высоком уровне, а по итогам первого квартала текущего года наблюдался значительный рост прибыли.
Эксперты НКР также отметили, что ожидают сохранения сильных рыночных позиций Уралсиба и высокой диверсификации его бизнеса в среднесрочной перспективе.
В июне 2023 года рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба до уровня ВВВ+ (RU) со «Стабильным» прогнозом.