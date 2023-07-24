Агентство НКР повысило рейтинг банка Уралсиб

Показатель собственной кредитоспособности Уралсиба вырос на 1 уровень в связи с улучшением оценки рисков и рентабельности банка.

При оценке агентство учитывало высокую достаточность капитала банка и невысокую склонность к риску. Банк сохранил рентабельность по итогам прошлого года на умеренно высоком уровне, а по итогам первого квартала текущего года наблюдался значительный рост прибыли.

Эксперты НКР также отметили, что ожидают сохранения сильных рыночных позиций Уралсиба и высокой диверсификации его бизнеса в среднесрочной перспективе.