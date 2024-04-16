В Пятигорске пройдет забег по горному маршруту

Пятигорский полумарафон Kavkaz.run пройдет 20-21 апреля на Ставрополье

Событие состоится в городе в пятый раз. Стартово-финишный городок расположится в парке «Цветник», а все маршруты пройдут по курортной зоне города. На маршруте спортсменов будет 27 уникальных достопримечательностей: гора Машук, озеро Провал, Пироговские ванны, «Эолова арфа», Академическая галерея, место дуэли Михаила Лермонтова.

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Гостей праздника будет ждать спортивный фестиваль с большим количеством активностей, детским квестом и анимацией. Все финишеры получат медали в тематике Пятигорска. Принять участие может любой желающий, дистанции предусмотрены для разных уровней подготовки. Зарегистрироваться на забег и получить дополнительную информацию можно на сайте.