Под Анапой пройдет музыкальный фестиваль Маёwка
В поселке Сукко под Анапой пройдет музыкальный фестиваль Маёwка от проекта FUNK&BEATS (18+)
Будет три форматных танцпола, шоу аудиовизуального искусства в природных ландшафтах, пространство оздоровительных практик и йога-центр.
«В этом году мы проведем фестиваль немного позже обычного — 10-12 мая. Погода будет теплее, солнце и вечеринки ярче, а лето еще ближе», — сообщают организаторы.
Участниками станут музыкальные коллективы: Ella, Errortica, Symbol, Lavblast, Monoplay, Orbet, Zatagin, Natasha Bai b2b FAVLAV, Denis Potapov, SamStasee, Zuula. Злая собака, bOn, Simur, Gori, Fillimonov, Lana Rossa, Omul, Bidjo, HQ, Eritsian, Matt, Sexton, TIml, Mari Ka, Guru, Dasha Shulga, Papa Joint, Silver, Dob-S, Montego, Girich, Kuda, CAD, Orlov, Ega Veega, Ron Guesta, Barmet, Marc Moan.
Для гостей оргнизуют автобусные туры из Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Новороссийска, Ставрополя, Минвод, Пятигорска, Волгограда, Воронежа, Сочи. Узнать подробности и купить билеты можно на сайте.
Как писали Юга.ру, в Музыкальном театре Краснодара с 17 по 19 апреля состоится фестиваль под руководством Дениса Мацуева.