Аэропорт Краснодара может возобновить работу в 2024 году — вице-президент РСТ

Краснодарский край, Вся Россия

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  • безымянныи%U0306-0809 © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    безымянныи%U0306-0809 © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Представители туристической отрасли рассчитывают на открытие аэропорта Краснодара в 2024 году

Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в ходе пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС.

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«По возобновлению 11 приостановленных аэропортов юга России работа ведется, но это дело государственных органов. У Росавиации были заявления по возобновлению краснодарского аэропорта. Скорее всего, он в этом году сможет возобновить работу, есть такие оптимистичные планы. Что касается других — зависит от комплекса факторов», — сказал он.

Напомним, 24 февраля 2022 года Росавиация запретила гражданские рейсы аэропортам Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Срок действия ограничений не установлен.

15 декабря 2023-го аэропорт Краснодара принял тестовый гражданский рейс из Минеральных Вод, чтобы проверить безопасность воздушного пути на подлете к аэродрому. Но 22 декабря Минобороны запретило открывать аэропорт.

Как писали Юга.ру, новый аэропорт в Ставрополе планируют открыть осенью 2024 года. 

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