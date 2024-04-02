Новый аэропорт в Ставрополе планируют открыть осенью 2024 года

В Ставрополе завершают строительство нового аэровокзального комплекса

Генеральный директор Холдинга «Новапорт» Сергей Рудаков рассказал, что новый аэропорт в Ставрополе готов на 70%. Как сообщают на сайте губернатора региона, терминал должен заработать осенью 2024 года.

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Новый аэропорт площадью почти 6 тыс. кв. метров строят на территории действующего. Терминал должен обеспечить увлеичение пассажиропотока до миллиона человек в год.

В здании будут обслуживать внутренние рейсы. Старый терминал аэропорта планируют переоборудовать для осуществления международных перелетов. Новый терминал оснастят двумя телетрапами. Как недавно писали Юга.ру, телетрапы также появятся в аэропорту Минеральных Вод. Там также идет строительство современного здания аэропорта. Международный аэровокзал Кавминвод сможет принимать до 10 млн пассажиров.