Брать отпуск в мае — невыгодно. Специалисты рассказали, когда отдохнуть в 2024-м
Эксперты объяснили, когда лучше брать отпуск в 2024 году
В 2024 году россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Юга.ру рассказывали о всех выходных года в этом материале. Дни с 28 апреля по 1 мая будут выходными в связи с праздником Весны и Труда, а с 9 по 12 мая — в связи с Днем Победы. Суббота 27 апреля станет рабочей.
Отметим, что, если за рабочим днем следует присоединенный к празднику выходной, то рабочий день не сокращается. Поэтому 27 апреля рабочий день не сокращается, а 8 мая россияне будут работать на час меньше.
Эксперт hh.ru по трудовому праву Татьяна Нечаева объяснила, что брать отпуск в мае 2024 года невыгодно:
«С финансовой точки зрения май не самый удачный месяц для отпуска, так как чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем больше будут отпускные, зато можно дольше отдохнуть. В отпуск не засчитываются только праздничные дни, но не присоединенные к ним выходные. Если в ваш отпуск попадут праздничные дни в мае, не засчитаются только 1 и 9 мая. Остальные выходные дни в мае — это присоединенные к праздникам дни, на которые отпуск не продлевается».
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Эксперт отметила, что больше всего отпускных в 2024 году можно получить в июле, октябре (23 рабочих дня) и в августе (22 рабочих дня).
Стоит помнить: если вы работаете в нерабочий праздничный день, работодатель должен по вашему выбору оплатить этот день в стандартном объеме и дать вам дополнительный выходной или оплатить такой рабочий день в двойном (или более) объеме.
Ранее Юга.ру писали, как можно легче пережить шестидневную рабочую неделю. А также как справиться с хандрой после отпуска.