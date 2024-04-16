Брать отпуск в мае — невыгодно. Специалисты рассказали, когда отдохнуть в 2024-м

В 2024 году россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Юга.ру рассказывали о всех выходных года в этом материале . Дни с 28 апреля по 1 мая будут выходными в связи с праздником Весны и Труда, а с 9 по 12 мая — в связи с Днем Победы. Суббота 27 апреля станет рабочей.

Отметим, что, если за рабочим днем следует присоединенный к празднику выходной, то рабочий день не сокращается. Поэтому 27 апреля рабочий день не сокращается, а 8 мая россияне будут работать на час меньше.

Эксперт hh.ru по трудовому праву Татьяна Нечаева объяснила, что брать отпуск в мае 2024 года невыгодно:

«С финансовой точки зрения май не самый удачный месяц для отпуска, так как чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем больше будут отпускные, зато можно дольше отдохнуть. В отпуск не засчитываются только праздничные дни, но не присоединенные к ним выходные. Если в ваш отпуск попадут праздничные дни в мае, не засчитаются только 1 и 9 мая. Остальные выходные дни в мае — это присоединенные к праздникам дни, на которые отпуск не продлевается».