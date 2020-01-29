Что делать, если напала тоска после отпуска? Советы россиян
Аналитики в конце января рассказали, как россияне справляются с хандрой после отпуска
Специалисты сервиса онлайн-бронирования опросили более 3 тыс. пользователей соцсетей и выяснили, испытывают ли они тоску после отпуска и как с ней справляются.
Опрос показал что с таким чувством не сталкивались 26% респондентов, еще столько же ответили, что ханда пройдет со временем сама, сообщило РИА «Новости».
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Чтобы поднять себе настроение, 19% пользователей начинают после отпуска заниматься планированием следующей поездки, а 14,5% посоветовали найти время для любомого дела и хобби. Еще 10% респондентов для борьбы с плохим настроением полностью погружаются в работу, столько же процентов опрошенных предпочитают предваться воспоминаниям о прошедшем путешествии и пересматривать фотографии.
Чтобы справиться с тоской и настроиться на рабочий лад, 7% россиян после отпуска берут еще пару дней отгулов, еще 7% поднимают себе настроение, встречаясь с друзьями или занимаясь спортом, написал телеканал «360».
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Как писали Юга.ру, в мае 2019 года Министерство труда и социальной защиты РФ рассказало, что готовит поправки в законодательство, чтобы предоставить россиянам старше 40 лет дополнительный день ежегодного отпуска. В этот день работники смогут проходить диспансеризацию.
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