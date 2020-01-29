Что делать, если напала тоска после отпуска? Советы россиян

Аналитики в конце января рассказали, как россияне справляются с хандрой после отпуска

Специалисты сервиса онлайн-бронирования опросили более 3 тыс. пользователей соцсетей и выяснили, испытывают ли они тоску после отпуска и как с ней справляются.

Опрос показал что с таким чувством не сталкивались 26% респондентов, еще столько же ответили, что ханда пройдет со временем сама, сообщило РИА «Новости».