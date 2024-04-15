ГК ТОЧНО поучаствовала в экосубботнике на горе Собер-Баш в Северском районе

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Краснодарский край

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  • © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

170 сотрудников группы компаний ТОЧНО (владелец Николай Амосов) поучаствовали в акции «Чисто Собер — чисто горы», организованной Русским географическом обществом в станице Убинской Краснодарского края

Волонтеры очистили от мусора памятник природы — гору Собер-Баш, русло реки Убин, стоянки для туристов в станицах Азовская, Убинская и поселке Планческая Щель. 

После уборки особо охраняемой территории участников ждали развлечения от аниматоров и артистов, а также полевая кухня. Сотрудники ТОЧНО закончили акцию корпоративным походом на водопады Мужские слезы и Утаенный.

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Акцию проводят с 2016 года, чтобы очистить от мусора памятник природы и воспитать экологическую культуру. В этом году в ряды волонтеров акции вошли представители различных организаций Краснодарского края. ТОЧНО участвует в субботнике в Северском районе уже второй год подряд.

«Каждый год мы собираемся на экосубботник «Чисто Собер — чисто горы» с Русским географическим обществом. В этом году сотрудники приехали с семьями и детьми — сделали природу чище, открыв сезон походов. Я считаю, что вместе нужно не только продуктивно работать, но и отдыхать. Наша команда за активный отдых, он наполняет энергией», — прокомментировала директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

«Всегда весело, иногда сложно, часто страшно». В День добровольца поговорили с волонтерами из Краснодара.

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