Курорт «Роза Хутор» завершил горнолыжный сезон. Самый большой сноупарк, тысячи перуанских пицц и другие итоги

Более 765 тыс. туристов посетили курорт «Роза Хутор» в горнолыжном сезоне 2023/2024

Этот показатель выше прошлогоднего более чем на 10%, когда на курорте побывали около 680 тыс. человек.

14 апреля курорт «Роза Хутор» завершил горнолыжный сезон 2023/2024. Погода позволила начать его рано — трассы для катания открыли уже 8 декабря. В пресс-службе курорта рассказали об итогах сезона.

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Инфраструктура для гостей Отдыхающим была доступна самая большая зона катания в России — 105 км трасс с 32 подъемниками. Райдеров ждали 52 трассы разных уровней сложности, учебные склоны и сноупарки. Один из последних стал самым крупным в стране. Его возвели на высоте 1600 метров над уровнем моря к фестивалю «Нью Стар Кемп». Для этого потребовалось 150 тыс. кубометров снега и два месяца (и 700 часов) беспрерывной работы. Глубина снега в парке достигала 25 метров (высота 8-этажного дома).

Впервые в постолимпийский период на курорте заработал гондольный подъемник «Тироль» — он ведет из «Роза Долины» на отметку 780 метров над уровнем моря и соединяет курорт «Роза Хутор» с ГК «Альпика-сервис». Обладатели единого ски-пасса или ски-пассов «Роза Хутор» и ГК «Альпика-сервис» катались по трассам сразу двух курортов.

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Сноуборд или лыжи? В этом сезоне гости «Роза Хутор» вновь активно пользовались услугами горнолыжной школы. Опытные инструкторы провели почти 60 тыс. часов занятий для гостей разного уровня подготовки. Для райдеров от 3 до 5 лет впервые организовали обучение «Реактивные снежинки», работали кемпы и клуб «Егорка». Каждую неделю на курорте проходили детские горнолыжные соревнования на Кубок «Хуторенок», в которых поучаствовали около 1500 детей (в прошлом году — 1358). По статистике школы, лыжники занимались обучением гораздо чаще сноубордистов — 80% против 20%. Эти данные подтверждает и общий опрос «Роза Хутор»: среди райдеров было 64% лыжников и только 36% сноубордистов. Самым востребованным предложением горнолыжной школы стал «Рассвет на трассе» — подъем на «Роза Пик» для встречи восхода солнца, возможность первыми попробовать свежий «вельвет» на трассах и завтрак в ресторане «Высота 2320». В сезоне 2023/2024 этой услугой воспользовались вдвое больше гостей, чем в прошлом.

Искусственный интеллект против очередей В этом зимнем сезоне курорт протестировал новую функцию своего мобильного приложения — «Роза Хутор. Пробки». Сервис на основе искусственного интеллекта прогнозирует уровень загрузки канатных дорог на несколько часов вперед. «Благодаря этому проекту мы стали первыми в мире, кто внедрил предиктивные модели прогнозирования очередей на подъемники курортов. Отлично себя также показала «Электронная очередь» — более 10 тыс. человек воспользовались этим сервисом. Таким образом мы решили насущный вопрос и сделали возможной самоорганизацию гостевых потоков. Вместе с работой волонтеров это позволило нам в этом сезоне избежать серьезных очередей на посадку на канатных дорогах», — отметил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта «Роза Хутор» Рушан Сабиров

Активности аprès-ski Впервые зимой на курорте работал парк альпак «Пача Мама». По итогам горнолыжного сезона его посетило 29 тыс. человек. В феврале в горы Сочи из европейских питомников выехало 60 альпак, а прибыло уже 61 — одна из самок, Карамелька, по дороге родила малыша, или криа. Всего за зиму в парке появились на свет 4 криа и 1 ягненок. «Пача мама» стал крупнейшим питомником альпак в России. У четырех питомцев появились личные опекуны.

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В парке заработало кафе перуанской кухни, кулинарные изыски которого за сезон оценили 11 тыс. человек. Самым популярным блюдом здесь стала фирменная красная перуанская пицца — ее приготовили более тысячи раз. В ходе сезона на курорте прошло несколько масштабных спортивных и музыкальных ивентов: молодежный «Розафест», Зимняя спартакиада учащихся России, международные соревнования по фрирайду, мартовский «Нью Стар Кемп».

10-летие Олимпиады в Сочи Весь горнолыжный сезон прошел под знаком 10-летнего юбилея XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. На Аллее славы курорта (на набережной реки Мзымта) появились две новые медали — в честь спортсменов-олимпийцев Галины Кулаковой и Вика Уайлда. Теперь Аллею украшают 27 медалей.

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В честь десятилетия сочинской Олимпиады на курорте впервые прошел фестиваль горных курортов Евразии. В зимнем сезоне 2023/2024 на курорте продолжило расти количество иностранных туристов. В гостиницах «Роза Хутор» отдохнули 1285 иностранцев — на 28% больше, чем в прошлом году. В основном это представители стран СНГ (62%), Европы (25%) и Китая (7%).

28 апреля на курорте «Роза Хутор» начнется летний сезон, который, по традиции, продлится до начала ноября 2024 года.