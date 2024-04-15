В мае начнутся съемки второй части «Чебурашки». Актерский состав будет прежним

«Актерский состав у нас весь сохранился. Буквально через несколько недель у нас начинаются съемки, которые продлятся до поздней осени. Потом будет длительный период постпродакшна длиною более года с огромным количеством графики, спецэффектов. И планируем прокат с 1 января 2026 года», — рассказал продюсер Денис Жалинский на очной защите Фонда кино.

По сюжету продолжения, спустя год совместной жизни у Гены и Чебурашки наметились разногласия. Ушастый зверек из апельсиновой страны подрос и, как ребенок, ищет границы дозволенного. Гена, в свою очередь, пытается удержать его в рамках дозволенного. Всё усугубляется тем, что дом Гены хотят снести, чтобы построить на его месте парк развлечений. В результате конфликта Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей.

Напомним, первая лента собрала более 6,5 млрд рублей и 22 млн зрителей в кинотеатрах. Фильм стал самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката.

«Чебурашку» снимали в Кисловодске, Пятигорске и Сочи. В первом уже проводят экскурсии по задействованным локациям и установили 11 скульптур зверька.