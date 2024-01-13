Почти миллиард рублей потратили в кинотеатрах жители Краснодарского края в 2023 году. Что смотрели?
Сборы в кинотеатрах Краснодарского края в 2023 году выросли в 2,5 раза по сравнению с 2022
По данным ЕАИС (Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах), официальные сборы в кинотеатрах Краснодарского края составили за 2023 год более 960 миллионов рублей. За 2022 год эта цифра была чуть более 380 миллионов рублей, то есть в 2,5 раза меньше.
Лидерами проката в 2023 году в Краснодарском крае стали «Чебурашка» с цифрой сборов почти 330 миллионов рублей и мультфильм «Дубак», собравший более 162 миллионов. И если о самом мультфильме мало что известно, то о видеоматериалах, которые показали в рамках «предсеансного обслуживания», Юга.ру даже писали материал. И не зря, ведь этими материалами был ожидаемый фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды».
В Краснодаре показали «Джон Уик 4»:
Всего два места в десятке заняли фильмы зарубежного производства, четвертая часть франшизы «Джон Уик» и экшен Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», и одно место (выше обоих фильмов в рейтинге) досталось мультфильму «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы».
7 января Юга.ру писали, что вторая часть «Холопа» собрала в Краснодарском крае больше 100 млн рублей за шесть дней. А 1 января новогодние кинопремьеры собрали в российском прокате более 600 млн рублей за один день.
О том, какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 11 января, Иолина Грибкова писала здесь.