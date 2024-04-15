Стадион «Краснодар» установил новый рекорд посещаемости
В матче с «Зенитом» ФК «Краснодар» 13 апреля установил на домашнем стадионе новый рекорд посещаемости
Игру посмотрели 35 тыс. 249 зрителей. Об этом написали в телеграм-канале «быков». Предыдущий рекорд установили на домашнем матче Лиги Европы УЕФА против испанской «Валенсии» в сезоне 2018/2019, когда впервые за игрой «быков» вживую наблюдал 35 тыс. 74 человека.
Напомним, встреча с «Зенитом» завершилась победой гостей со счетом 2:1. На 16-й минуте игры хозяева повели в счете, автором гола стал Лукас Оласа. В начале второго тайма футболист «Зенитом» Матео Кассьерра забил ответный гол. Затем победный для петербуржцев гол провел Артур.
Таким образом, «Зенит» упрочил лидерство в турнирной таблице, набрав 47 очков. «Краснодар» занимает вторую строчку, отставая на четыре балла.
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В эфире «Матч ТВ» главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что представители «Краснодара» не проявили гостеприимства в отношении болельщиков, гостей и родственников членов команды.
«Есть такая практика обмена билетами, так для родственников дали билеты на самый верх, откуда было видно игру, как с самолета, к сожалению. Этим они предоставили нам дополнительную мотивацию. Еще они урезали квоту для наших болельщиков, не поставив нас в известность. Мы тоже хотели играть и выиграть для своих болельщиков», — сказал Семак.
В ответ на это пресс-служба ФК «Краснодар» заявила, что высказывание главного тренера «Зенита» является ложью. По регламенту РПЛ за пять дней до матча клуб гостей должен предоставить письмо с указанием количества болельщиков, которое ожидается на матче. По словам «Краснодара», такой информации им не поступило.
«Несмотря на это, мы, в качестве жеста доброй воли, оставили 250 билетов для болельщиков «Зенита». Всего матч посетило 195 болельщиков «Зенита»! Что же касается «дружественного обмена», то были предоставлены: ложа, 7 билетов ВИП и 70 билетов по центру западной трибуны в 208 секторе с прекрасным обзором всего поля», — написали в телеграм-канале ФК «Краснодар».
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