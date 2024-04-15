Стадион «Краснодар» установил новый рекорд посещаемости

В матче с «Зенитом» ФК «Краснодар» 13 апреля установил на домашнем стадионе новый рекорд посещаемости

Игру посмотрели 35 тыс. 249 зрителей. Об этом написали в телеграм-канале «быков». Предыдущий рекорд установили на домашнем матче Лиги Европы УЕФА против испанской «Валенсии» в сезоне 2018/2019, когда впервые за игрой «быков» вживую наблюдал 35 тыс. 74 человека.

Напомним, встреча с «Зенитом» завершилась победой гостей со счетом 2:1. На 16-й минуте игры хозяева повели в счете, автором гола стал Лукас Оласа. В начале второго тайма футболист «Зенитом» Матео Кассьерра забил ответный гол. Затем победный для петербуржцев гол провел Артур.

Таким образом, «Зенит» упрочил лидерство в турнирной таблице, набрав 47 очков. «Краснодар» занимает вторую строчку, отставая на четыре балла.