Тренер Роберт Евдокимов вернулся в ФК «Кубань»

Впервые Евдокимов возглавил «Кубань» в октябре 2021 года, когда команда находилась в зоне вылета практически с десятиочковым отставанием от спасительного места. С новым тренером «Кубань» одержала четыре победы в четырех первых матчах.



Как указано в сообщении пресс-службы клуба, новый тренер приступил к подготовке команды к матчу с «КАМАЗом».