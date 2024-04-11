Тренер Роберт Евдокимов вернулся в ФК «Кубань»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ПФК «Кубань» объявил о назначении на пост главного тренера команды Роберта Евдокимова

Роберт Евдокимов вернулся в клуб спустя два года. О назначении главного тренера ПФК «Кубань» сообщил 11 апреля:

«Контракт с 54 -летним специалистом рассчитан до окончания спортивного сезона 2025/26 гг».

Под руководством Роберта Евдокимова «Кубань» провела 44 официальных матча (15 побед, 14 ничьих, 15 поражений).

Читайте также:

Впервые Евдокимов возглавил «Кубань» в октябре 2021 года, когда команда находилась в зоне вылета практически с десятиочковым отставанием от спасительного места. С новым тренером «Кубань» одержала четыре победы в четырех первых матчах.

Как указано в сообщении пресс-службы клуба, новый тренер приступил к подготовке команды к матчу с «КАМАЗом».

Напомним, 9 апреля стало известно, что главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев покинул свой пост.

Как ранее писали Юга.ру, в амфитеатре парка «Краснодар» 13 апреля покажут трансляцию матча «быков» с «Зенитом» (12+).

ФК «Кубань» Футбол

Новости

Краснодарцев приглашают на «Эру свинга»
В онлайн-кинотеатрах покажут комедийный триллер «Однажды в Ла-Рое»
12 млн гостей: власти Кубани прогнозируют большой поток туристов летом 2024 года
На юге России начался сезон змей. Что нужно знать?
Афиша Арбата: какие артисты откроют сезон на улице Чапаева в Краснодаре?
В Краснодарском крае выращивают гранат из пробирки

Лента новостей

Краснодарка вернулась со Шри-Ланки
Вчера, 11:26
Краснодарка вернулась со Шри-Ланки
Как она прожила там три месяца и сколько это стоило
Вампирша-гуманистка, человек-обезьяна, говорящий кот
11 апреля, 14:51
Вампирша-гуманистка, человек-обезьяна, говорящий кот
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 11 апреля
Джонни Депп похвалил дагестанские хинкали
11 апреля, 13:08
Джонни Депп похвалил дагестанские хинкали
Что происходит?

Реклама на сайте