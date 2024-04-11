Тренер Роберт Евдокимов вернулся в ФК «Кубань»
ПФК «Кубань» объявил о назначении на пост главного тренера команды Роберта Евдокимова
Роберт Евдокимов вернулся в клуб спустя два года. О назначении главного тренера ПФК «Кубань» сообщил 11 апреля:
«Контракт с 54 -летним специалистом рассчитан до окончания спортивного сезона 2025/26 гг».
Под руководством Роберта Евдокимова «Кубань» провела 44 официальных матча (15 побед, 14 ничьих, 15 поражений).
Впервые Евдокимов возглавил «Кубань» в октябре 2021 года, когда команда находилась в зоне вылета практически с десятиочковым отставанием от спасительного места. С новым тренером «Кубань» одержала четыре победы в четырех первых матчах.
Как указано в сообщении пресс-службы клуба, новый тренер приступил к подготовке команды к матчу с «КАМАЗом».
Напомним, 9 апреля стало известно, что главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев покинул свой пост.
Как ранее писали Юга.ру, в амфитеатре парка «Краснодар» 13 апреля покажут трансляцию матча «быков» с «Зенитом» (12+).