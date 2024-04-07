ФК «Краснодар» сам выходит играть в футбол. Анализ матча с «Пари НН»
6 апреля ФК «Краснодар» победил «Пари НН» со счетом 4:3 и вышел в лидеры РПЛ. Клуб поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Зенит» на два очка. Петербургская команда свой матч 23‑го тура проведет в вечером 7 апреля дома против «Балтики». Футбольный аналитик Артур Каратай разбирает матч «быков» с противником.
Сразу после ухода Ивича я писал, что «Краснодар» ждет откат к заводским настройкам. Наблюдать сей процесс — и весело, и нервно. За 20 туров при Ивиче «Краснодар» ни разу не забил в первые 15 минут. Не потому что не мог, а потому что чаще всего отталкивался от соперника и приспосабливался к его тактике. За два тура с Мусаевым — три гола в первые 15 минут. «Краснодар» теперь не к соперникам готовится в первую очередь, а сам выходит играть в футбол.
Возвращение Оласы позволило стабилизировать схему 4-3-3 и сделать акцент на контроле за центром. Кади снова вышел справа в атаке, но часто смещался в центральную зону, меняясь позициями то с Батчи, то со Сперцяном. Проблема была лишь в качестве газона — песчаный дерн в Нижнем Новгороде не располагал к игре в короткий пас, но на такой случай всегда была опция выноса на Кордобу.
Главная проблема этого «Краснодара» — Волков. Похоже, у него какой-то тайный абонемент на игры в старте. При 2:0 упустил Марадишвили, потом ошибся на стандарте. При этом в атаке от былой продуктивности не осталось и следа. В ожидании Петрова у Мусаева есть две опции: либо все же дать шанс Эктову, либо пробовать справа Кайо. Мучиться дальше с Волковым выйдет дороже.
Порадуюсь за Сперцяна. Ивич загонял его вглубь полузащиты, а Эдик полезнее всего на позиции десятки с регулярными смещениями налево, ближе в Батчи. Собственно первый гол — это фирменный маневр Сперцяна. Зайти во фланг, создать там численное преимущество, а потом искать обострение. Да, тут помог рикошет, но зона пребывания — родная для Эдуарда.
Второй матч подряд после удачного стартового отрезка «Краснодар»позволяет сопернику вогнать себя с оборону. И это конечно то, что Мусаев, в отличие от Ивича, пока не освоил. Трансформация игры по счету — необходимый маневр даже для атакующего футбола. Ивич пользовался понятными инструментами — сужение флангов, подстраховка крайних защитников и стремление Кордобы цепляться за фолы. Мусаеву придется придумать свои фишки, по крайней мере пока не наладится до автоматизма контроль в центре.
Один из ключевых аспектов матча — удачные замены Мусаева. Виктор Са напрямую поучаствовал в третьем голе (Кордоба — мощь!), а Олусегун на таком вязком поле давал необходимые обыгрыши один в один и в итоге позволил Сперцяну забить со штрафного. Выход Кастаньо — это не в полной мере замена Кривцову, но колумбиец безусловно будет набирать и кондиции, и понимание партнеров.
Текст Артура Каратая приведен из его телеграм-канала «Футбольный кинотеатр» с разрешения автора.