ФК «Краснодар» сам выходит играть в футбол. Анализ матча с «Пари НН»

6 апреля ФК «Краснодар» победил «Пари НН» со счетом 4:3 и вышел в лидеры РПЛ. Клуб поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Зенит» на два очка. Петербургская команда свой матч 23‑го тура проведет в вечером 7 апреля дома против «Балтики». Футбольный аналитик Артур Каратай разбирает матч «быков» с противником.

Сразу после ухода Ивича я писал, что «Краснодар» ждет откат к заводским настройкам. Наблюдать сей процесс — и весело, и нервно. За 20 туров при Ивиче «Краснодар» ни разу не забил в первые 15 минут. Не потому что не мог, а потому что чаще всего отталкивался от соперника и приспосабливался к его тактике. За два тура с Мусаевым — три гола в первые 15 минут. «Краснодар» теперь не к соперникам готовится в первую очередь, а сам выходит играть в футбол.

Возвращение Оласы позволило стабилизировать схему 4-3-3 и сделать акцент на контроле за центром. Кади снова вышел справа в атаке, но часто смещался в центральную зону, меняясь позициями то с Батчи, то со Сперцяном. Проблема была лишь в качестве газона — песчаный дерн в Нижнем Новгороде не располагал к игре в короткий пас, но на такой случай всегда была опция выноса на Кордобу.