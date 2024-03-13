Футбольный аналитик Артур Каратай поделился своим мнением о матче быков с «Химками» На «Краснодар» свалился снежный ком из проблем. Все эти дни после матча в Ростове мы читали кучу разных новостей о том, что Владимир Ивич якобы скоро покинет клуб. Телеграм-каналы даже подробно рассказали о переговорах со «Спартаком», сумме отступных и прочем. Я не возьмусь рассуждать о том, сколько из этого — правда, но команда не может остаться в стороне от такого информационного поля.

Матч в Химках — яркий пример ситуации, когда команда играет вроде бы и неплохо, но выглядит при этом раздерганной. Взять первый тайм — мало что ли моментов было? Даже на таком промерзлом и кочковатом поле могли забивать и Сперцян, и Кади, и Кордоба. Но когда нет уверенного эмоционального фона — это сказывается и на эффективности в завершении.

Претензии к Ивичу по составу не принимаю. Во-первых, у него ротация в Кубке — обычное дело. Во-вторых, я не могу сказать, что кто-то явно выпадал. Даже Кастаньо в опорной зоне несмотря на пенальти смотрелся вполне неплохо. Если команда за тайм бьет 10 раз и имеет 4-5 голевых момента — это вопрос реализации и психологии, а не выбора состава.

Отдельно по тактике. Убрал Ивич сдвоенный фланг, сделал акцент на контроль (с Кади, который смещается в центр) — и сразу нам стало понятнее, как именно «Краснодар» хочет забивать. Да, «Химки» — ни разу не «Ростов» в качестве прессинга и интенсивности, но базовые принципы у Талалаева и Карпина плюс-минус одни и те же.

Сейчас из-за выборов у команд будет длинная пауза. Если и ждать кадровых перестановок — то именно сейчас. Но я бы поставил на то, что никаких дерганий до лета в «Краснодаре» не будет. Разве что сам Ивич захочет через выплату неустойки куда-то отправиться, но в ситуации с отставанием ни очко от лидера в чемпионате это кажется слишком уж импульсивным вариантом.

Если уж искать какой-то позитив сегодня — давайте порадуемся возвращению Кайо после травмы. У них была неплохая связка с Арутюняном, бразилец был традиционно хорош в отборе и на скорости, но несколько раз ошибся позиционно. Можно предъявить ему за второй гол, но там был второй темп и ситуация на тоненького по офсайду — тут защитникам крайне сложно разобраться, когда нужно переходить от опеки на попытку поймать в офсайд.