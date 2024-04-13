МЧС объявило штормовое предупреждение об опасности лавин в горах Сочи

В горах Сочи несколько суток будет сохраняться опасность схода снега

По данным ГУ МЧС Краснодарского края, в горах Сочи выше 1,5 тыс. метров в течение суток 13, 14, 15 и 16 апреля есть вероятность схода снега. На территории курорта объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности.

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По данным сочинского гидрометцентра, ночью и утром 14 апреля в городе пройдет слабый дождь. Днем осадков не ожидают, ветер будет слабый. Температура воздуха ночью составит 9...14 °С, днем поднимется до 13...18 °С.

Напомним, 8 апреля очевидцы засняли момент схода мощной лавины со склона горы Фишт, видео можно посмотреть здесь.