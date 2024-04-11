Со склона горы Фишт сошла мощная лавина

В районе горного массива Фишт сошла мощная лавина объемом более 1000 кубометров мокрого снега, камней и грунта

Об этом сообщили в телеграм-канале Сочинского географического общества. По словам специалистов, сход мокрой лавины в это время года — явление нормальное, но довольно редкое — по её мощности и объёму.

Мокрые лавины движутся значительно медленнее сухих, со средней скоростью 10-20 метров в секунду.

Штормовое предупреждение о лавиноопасности действует с 11 по 13 апреля на территории Сочи.