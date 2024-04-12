В Сочи благоустроят сквер напротив железнодорожного вокзала

В Сочи 12 апреля стартовали работы по благоустройству сквера «Чайка» на улице Навагинской, рядом с остановкой «Железнодорожный вокзал». В связи с этим зеленую зону временно огородят и обозначат пути обхода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

«Благоустройство сквера «Чайка» — это первый этап благоустройства всей улицы Навагинской, одной из главных гостевых зон курорта. Разработан проект ее преображения с учетом пожеланий жителей», — рассказала глава администрации Центрального внутригородского района курорта Инна Казанкова.



В сквере заменят почти 5 тыс. кв. метров брусчатого покрытия, установят новую парковую мебель, проведут дополнительное озеленение, смонтируют автополив, установят туалетный модуль с зеркальными панелями. Благоустроить территорию планируют до 12 июня 2024 года.



Также 15 апреля на время реконструкции Приморской набережной закроют площадь у Южного мола морпорта. При этом прогулочные зоны и пляжные территории будут открыты.



На пляже «Маяк» установят два волнолома. Они будут расположены за пределами зоны для плавания — на расстоянии 100-150 метров от берега.

Площадь вновь откроют для посещения после завершения работ по берегоукреплению. Работы планируют закончить в 2025 году.