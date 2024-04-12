В Сочи благоустроят сквер напротив железнодорожного вокзала

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Власти Сочи рассказали о реконструкции сквера «Чайка» на улице Навагинской

В Сочи 12 апреля стартовали работы по благоустройству сквера «Чайка» на улице Навагинской, рядом с остановкой «Железнодорожный вокзал». В связи с этим зеленую зону временно огородят и обозначат пути обхода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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«Благоустройство сквера «Чайка» — это первый этап благоустройства всей улицы Навагинской, одной из главных гостевых зон курорта. Разработан проект ее преображения с учетом пожеланий жителей», — рассказала глава администрации Центрального внутригородского района курорта Инна Казанкова.

В сквере заменят почти 5 тыс. кв. метров брусчатого покрытия, установят новую парковую мебель, проведут дополнительное озеленение, смонтируют автополив, установят туалетный модуль с зеркальными панелями. Благоустроить территорию планируют до 12 июня 2024 года.

Также 15 апреля на время реконструкции Приморской набережной закроют площадь у Южного мола морпорта. При этом прогулочные зоны и пляжные территории будут открыты. 

На пляже «Маяк» установят два волнолома. Они будут расположены за пределами зоны для плавания — на расстоянии 100-150 метров от берега.

Площадь вновь откроют для посещения после завершения работ по берегоукреплению. Работы планируют закончить в 2025 году.

Напомним, что в марте 2024 года в Сочи обсудили трансформацию курорта с помощью искусственного интеллекта.

Как писали ранее Юга.ру, в Центральном районе Сочи к летнему сезону благоустроят 19 пляжей на 400 млн рублей.

Благоустройство Курорты и туризм Парки Сочи

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