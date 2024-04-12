Спасатели показали процесс эвакуации двоих мужчин, которые упали со скалы в горах Сочи
В Сочи двое туристов упали со скалы. На помощь им пришли сотрудники МЧС
В Адлерском районе Сочи 11 апреля спасатели получили информацию от егерей о том, что двое мужчин сорвались со скалы в селе Ашхтырь. Специалистам сообщили, что один из пострадавших получил сильные травмы и потерял много крови. Спасатели приняли решение об экстренной эвакуации.
К месту происшествия отправились четыре смены спасателей — Южного РПСО, конно-кинологического спасательного центра МЧС и службы Кубань-СПАС.
«Один из парней находился в 50 метрах от смотровой площадки, он получил ушибы и ссадины, но кровотечения не было. Его спасатели транспортировали наверх при помощи альпинистского снаряжения. В это время медик МЧС спускалась ко второму пострадавшему. Он находился гораздо ниже — спасателям потребовалось около 120 метров веревки, чтобы до него добраться», — рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС.
Второй пострадавший, по предварительным данным, получил закрытую черепно-мозговую травму и открытые переломы обоих голеностопов. Медсестра МЧС оказала молодому человеку первую помощь и подготовила к эвакуации.
Оба туриста оказались жителями Тулы. Одному из парней 21 год, другому — 19, их госпитализировали.
Как ранее писали Юга.ру, в феврале 2024 года в Сочи спасатели эвакуировали сноубордиста с горы на вертолете. В том же месяце сотрудники МЧС спасли женщину, которая провалилась в подвал многоэтажки и провела там три дня.