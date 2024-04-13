Инженеры, программисты, аналитики: кому на Кубани предлагают самые высокие зарплаты?

От 200 тыс. рублей обещают программисту 1С в Новороссийске, а от 120 тыс. рублей предлагают будущему арт-директору в Сочи. В Краснодаре также ищут data scientist с зарплатой до 130 тыс. рублей.

Среди предложений с краснодарским офисом лидирует вакансия «Руководитель проектов внедрения 1С/Project Manager 1С/1С Team Lead». Специалисту обещают от 200 до 300 тыс. рублей на руки. Следующее щедрое предложение адресовано «Руководителю строительного проекта», локация — село Небуг, Туапсинский район. Зарплата: до 250 тыс.рублей.

В Краснодаре опубликованы и вакансии с вахтовым графиком. Два высокооплачиваемых предложения — «Ведущий инженер по наладке и испытаниям (ПНР)» и «Инженер-геодезист». Первое предложение предполагает поездки в Ленинградскую область, Новый Уренгой и Хабаровск. А геодезисту предстоит вахта в городе Урай (ХМАО). Зарплаты: до 210 тыс. и до 260 тыс. рублей соответственно.

Работодатели из других регионов опубликовали в Краснодаре вакансии с возможностью работать удаленно с зарплатами до 300 тыс. рублей и до 115 тыс. рублей. Должность в обоих случаях: DevOps engineer.

Аналитики Авито изучили предложения в офисных вакансиях в России. По их данным, по итогам первого квартала 2024 года самой высокооплачиваемой стала профессия агента по недвижимости со средней зарплатой в 135 179 рублей.

Исследование показало, что на позицию программиста средние зарплатные предложения по итогам первого квартала года при полном рабочем дне составили 117 772 рубля в месяц (при небольшом опыте соискателя).



Аналитики также сообщают, что среди специалистов с зарплатными предложениями до 100 000 рублей самыми высокооплачиваемыми оказались аналитики в IT-сфере (99 833 рубля в месяц), менеджеры по развитию (95 556 рублей в месяц) и аудиторы (92 597 рублей в месяц).