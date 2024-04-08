Работодатели Кубани стали на 50% чаще предлагать сотрудникам льготы — аналитики

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя peoplecreations с сайта freepik.com
    © Фото пользователя peoplecreations с сайта freepik.com

Аналитики выяснили, какие льготы и бонусы готовы предоставлять компании Краснодарского края своим сотрудникам

По данным экспертов hh.ru, за 2023 год работодатели Краснодарского края на 50% чаще включали в соцпакет бенефиты по сравнению с 2022 годом. Самыми популярными оказались ДМС или возможности для здорового образа жизни. Этот бонус фигурировал более чем в половине вакансий на Кубани в 2023 году — в каждом десятом предложении. 

Читайте также:

Также среди популярных льгот — возможность занятия фитнесом или йогой (4%) и гибкий или гибридный график работы (3%). Самый редкий бенефит —  Pet friendly (лояльное отношение к домашним животным сотрудников). В Краснодарском крае его предлагали всего дважды за прошлый год и в целом по РФ было около 0,02% подобных объявлений о работе.

Исследование показало, что на Кубани наиболее активно бонусы своим сотрудникам предлагают работодатели из розничной торговли, информационных технологий и финансов. Кроме того, льготы распространены в сфере перевозок и логистики, строительства и недвижимости, медицины и фармацевтики, услуг для бизнеса, в телекоммуникационных компаниях. Бонусы к соцпакету сотрудникам также нередко предлагают производители и поставщики продуктов питания и на производствах непищевых товаров.

Менее популярны бенефиты у представителей лесной промышленности, ЖКХ, управления многопрофильными активами, НКО, культуры и искусства.

Напомним, что в Краснодаре более 36% сотрудников не берут больничный.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае в 2023 году средняя предлагаемая зарплата выросла на 7 тыс. рублей.

Краснодар общество Трудоустройство

Новости

Работодатели Кубани стали на 50% чаще предлагать сотрудникам льготы — аналитики
В Краснодарском крае на трассе А-160 возобновили ремонтные работы
Жители Новороссийска запечатлели норд-ост. Собрали захватывающие кадры
В Краснодарском крае на 68% вырос спрос на геологов — аналитики
На курортах Краснодарского края весной 2024 года ожидают более 2 млн туристов
В Краснодаре улица Чапаева снова станет пешеходной

Лента новостей

Запузырить и подружить
4 апреля, 14:01
Запузырить и подружить
Репортаж из больницы Краснодара, где работает медицинский клоун
В Японский сад парка «Краснодар» пришла весна
2 апреля, 15:28
В Японский сад парка «Краснодар» пришла весна
Показываем цветущие магнолии и фестиваль сакуры
СМИ: площади ИКЕА в ТРЦ «Мега» займет российский маркетплейс
4 апреля, 11:32
СМИ: площади ИКЕА в ТРЦ «Мега» займет российский маркетплейс

Реклама на сайте