Работодатели Кубани стали на 50% чаще предлагать сотрудникам льготы — аналитики

По данным экспертов hh.ru, за 2023 год работодатели Краснодарского края на 50% чаще включали в соцпакет бенефиты по сравнению с 2022 годом. Самыми популярными оказались ДМС или возможности для здорового образа жизни. Этот бонус фигурировал более чем в половине вакансий на Кубани в 2023 году — в каждом десятом предложении.

Также среди популярных льгот — возможность занятия фитнесом или йогой (4%) и гибкий или гибридный график работы (3%). Самый редкий бенефит — Pet friendly (лояльное отношение к домашним животным сотрудников). В Краснодарском крае его предлагали всего дважды за прошлый год и в целом по РФ было около 0,02% подобных объявлений о работе.

Исследование показало, что на Кубани наиболее активно бонусы своим сотрудникам предлагают работодатели из розничной торговли, информационных технологий и финансов. Кроме того, льготы распространены в сфере перевозок и логистики, строительства и недвижимости, медицины и фармацевтики, услуг для бизнеса, в телекоммуникационных компаниях. Бонусы к соцпакету сотрудникам также нередко предлагают производители и поставщики продуктов питания и на производствах непищевых товаров.

Менее популярны бенефиты у представителей лесной промышленности, ЖКХ, управления многопрофильными активами, НКО, культуры и искусства.