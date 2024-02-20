Жителей Краснодарского края чаще всего приглашают на работу в Беларусь, Казахстан и Грузию — аналитики

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото yanalya, ru.freepik.com
    © Фото yanalya, ru.freepik.com

Эксперты hh.ru рассказали, в какие страны жителей Кубани приглашали на работу в 2023 году

Чаще, чем в другие страны, соискателей из Краснодарского края в 2023 году приглашали на работу в Казахстан (5 756 предложений), Беларусь (4 477) и Грузию (3 862).

В десятку по числу приглашений также вошли Узбекистан (1 283), Турция (1 083), США (758), ОАЭ (732), Кыргызстан (716), Армения (611) и Азербайджан (490). Также соискатели из городов Кубани получили предложения от работодателей из Польши (173), Молдовы (170), Китая (169), Сербии (161) и Германии (122).

Опрос:

Всего в России соискатели за 2023 год получили 516 тысяч предложений о работе на территории другой страны. Это на 38% больше, чем в 2022 году. Авторы исследования отмечают, что речь идет о месте работы, сам работодатель может быть российской компанией. По стране также лидирут приглашения из Казахстана, Беларуси и Грузии.

При этом аналитики отметили рост числа предложений о работе для россиян из Туркменистана (в 14 раз), Аргентины (в 7 раз), США (в 5 раз), Великобритании (в 5 раз), Греции (в 4 раза), Румынии (в 4 раза), Грузии (в 4 раза), Южной Кореи, Сербии и ОАЭ (в 3 раза).

В отличие от 2022 года, в прошлом году эксперты не зафиксировали ни одного приглашения из Исландии, Конго и Швейцарии.

Недавно Юга.ру писали, что, по результатам опроса, 22% жителей Краснодарского края превратили хобби в работу.

Деньги Интернет Трудоустройство

Новости

Жителей Краснодарского края чаще всего приглашают на работу в Беларусь, Казахстан и Грузию — аналитики
В Геленджике начинают подготовку к курортному сезону 2024 года
Цена за квадратный метр в новостройках Краснодара достигла 168 тыс. рублей — аналитики
В Правительстве РФ рассказали о строительстве перевалочного комплекса аммиака в порту Тамани
В Сочи на время Всемирного фестиваля молодежи запустили дополнительные электрички
Жительница Сочи провалилась в подвал многоэтажки и провела в заточении три дня

Лента новостей

Театральный продюсер Юлия Князева — о независимых проектах и краудфандинге
Вчера, 22:00
Театральный продюсер Юлия Князева — о независимых проектах и краудфандинге
25 лет и больше 21 000 магазинов в России
Сегодня, 13:32 Реклама
25 лет и больше 21 000 магазинов в России
Как «Пятёрочка» выросла от первого дискаунтера до любимого продуктового магазина
«Рядом с ним дети научатся мечтать»
Вчера, 16:58
«Рядом с ним дети научатся мечтать»
Как в Сочи встретили Кубок Гагарина

Реклама на сайте