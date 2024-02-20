Жителей Краснодарского края чаще всего приглашают на работу в Беларусь, Казахстан и Грузию — аналитики
Эксперты hh.ru рассказали, в какие страны жителей Кубани приглашали на работу в 2023 году
Чаще, чем в другие страны, соискателей из Краснодарского края в 2023 году приглашали на работу в Казахстан (5 756 предложений), Беларусь (4 477) и Грузию (3 862).
В десятку по числу приглашений также вошли Узбекистан (1 283), Турция (1 083), США (758), ОАЭ (732), Кыргызстан (716), Армения (611) и Азербайджан (490). Также соискатели из городов Кубани получили предложения от работодателей из Польши (173), Молдовы (170), Китая (169), Сербии (161) и Германии (122).
Всего в России соискатели за 2023 год получили 516 тысяч предложений о работе на территории другой страны. Это на 38% больше, чем в 2022 году. Авторы исследования отмечают, что речь идет о месте работы, сам работодатель может быть российской компанией. По стране также лидирут приглашения из Казахстана, Беларуси и Грузии.
При этом аналитики отметили рост числа предложений о работе для россиян из Туркменистана (в 14 раз), Аргентины (в 7 раз), США (в 5 раз), Великобритании (в 5 раз), Греции (в 4 раза), Румынии (в 4 раза), Грузии (в 4 раза), Южной Кореи, Сербии и ОАЭ (в 3 раза).
В отличие от 2022 года, в прошлом году эксперты не зафиксировали ни одного приглашения из Исландии, Конго и Швейцарии.
Недавно Юга.ру писали, что, по результатам опроса, 22% жителей Краснодарского края превратили хобби в работу.