Жителей Краснодарского края чаще всего приглашают на работу в Беларусь, Казахстан и Грузию — аналитики

Эксперты hh.ru рассказали, в какие страны жителей Кубани приглашали на работу в 2023 году

Чаще, чем в другие страны, соискателей из Краснодарского края в 2023 году приглашали на работу в Казахстан (5 756 предложений), Беларусь (4 477) и Грузию (3 862).

В десятку по числу приглашений также вошли Узбекистан (1 283), Турция (1 083), США (758), ОАЭ (732), Кыргызстан (716), Армения (611) и Азербайджан (490). Также соискатели из городов Кубани получили предложения от работодателей из Польши (173), Молдовы (170), Китая (169), Сербии (161) и Германии (122).