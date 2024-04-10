В Краснодарском крае увеличился спрос на тарологов и астрологов

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

По итогам 2023 года в России было открыто более 100 вакансий для астрологов, тарологов и менеджеров по продажам соответствующих услуг

За аналогичный период 2022-го — чуть более 30. То есть, спрос на специалистов вырос на 128%. В топ-3 регионов, где чаще всего размещали такие вакансии, вошли Москва, Санкт-Петербурге и Краснодарский край, сообщает пресс-служба hh.ru.

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Кроме того, в 2023 году тарологов часто приглашали на корпоративные и бизнес-мероприятия. В ивент-агентствах отметили, что гадалки входили в топ клиентских запросов на новогодние вечеринки. Спрос на сами карты Таро на маркетплейсах также уверенно растёт не первый год.

В 2024 году тарологи и астрологи все еще интересны компаниям как потенциальные работники, хоть и не массово. С января по всей России разместили 20 вакансий, одну из которых — в Краснодарском крае. Компания из Сочи искала риелтора-астролога.

Как писали Юга.ру, ранее в Краснодарском крае искали чтеца стихов крабам с зарплатой в 300 тыс. рублей в месяц. Соискатель должен иметь высшее профильное образование ведущих художественных и культурных вузов России.

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