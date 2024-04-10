В Краснодарском крае увеличился спрос на тарологов и астрологов

По итогам 2023 года в России было открыто более 100 вакансий для астрологов, тарологов и менеджеров по продажам соответствующих услуг

За аналогичный период 2022-го — чуть более 30. То есть, спрос на специалистов вырос на 128%. В топ-3 регионов, где чаще всего размещали такие вакансии, вошли Москва, Санкт-Петербурге и Краснодарский край, сообщает пресс-служба hh.ru.

Кроме того, в 2023 году тарологов часто приглашали на корпоративные и бизнес-мероприятия. В ивент-агентствах отметили, что гадалки входили в топ клиентских запросов на новогодние вечеринки. Спрос на сами карты Таро на маркетплейсах также уверенно растёт не первый год.

В 2024 году тарологи и астрологи все еще интересны компаниям как потенциальные работники, хоть и не массово. С января по всей России разместили 20 вакансий, одну из которых — в Краснодарском крае. Компания из Сочи искала риелтора-астролога.