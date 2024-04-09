После проигрыша «Черноморцу» футбольный клуб «Кубань» покинули три тренера

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ПФК «Кубань» рассказал об уходе тренеров после проигрыша новороссийской команде

Матч закончился со счетом 3:0. По итогу встречи команда из Новороссийска поднялась на 13-е место в турнирной таблице «Мелбет Первой лиги», а краснодарцы опустились на 17-ю, предпоследнюю строчку.

9 апреля стало известно, что главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев покинул свой пост. Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Имя нового наставника «Кубани» объявят в ближайшее время.

Читайте также:

«За семь месяцев мы с тренерским штабом проделали большую работу, но достичь поставленных задач, к сожалению, не удалось. «Кубань» хорошая команда и должна быть гораздо выше в турнирной таблице. Поэтому считаю своё решение непростым, но честным — покинуть тренерский пост», — приводит слова Вадима Евсеева пресс-служба футбольного клуба.

Также 9 апрея стало известно, что вслед за Евсеевым свои посты покидают старший тренер Сергей Томаров и тренер по физподготовке Иван Дранников.

Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» на выезде в Нижнем Новгороде победил местный клуб «Пари НН». Матч закончился со счетом 4:3.

Краснодар ФК «Кубань» Футбол

Новости

В Грузии построят второй международный аэропорт за 1,2 млрд долларов
Краснодар вошел в топ-5 городов, где можно недорого отдохнуть на майских праздниках — аналитики
В Краснодарском крае на лето трудоустроят 30 тыс. подростков. Рассказываем, как получить работу
В Краснодаре цена за квадратный метр в новостройках достигла 166 тыс. рублей — аналитики
После проигрыша «Черноморцу» футбольный клуб «Кубань» покинули три тренера
В Краснодаре состоится ярмарка трудоустройства

Лента новостей

Запузырить и подружить
4 апреля, 14:01
Запузырить и подружить
Репортаж из больницы Краснодара, где работает медицинский клоун
Летом 2024 года аэропорт Абхазии может принять первый технический рейс
Вчера, 18:35
Летом 2024 года аэропорт Абхазии может принять первый технический рейс
Жители Новороссийска запечатлели норд-ост
Вчера, 15:07
Жители Новороссийска запечатлели норд-ост
Собрали захватывающие кадры

Реклама на сайте