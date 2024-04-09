После проигрыша «Черноморцу» футбольный клуб «Кубань» покинули три тренера
ПФК «Кубань» рассказал об уходе тренеров после проигрыша новороссийской команде
Матч закончился со счетом 3:0. По итогу встречи команда из Новороссийска поднялась на 13-е место в турнирной таблице «Мелбет Первой лиги», а краснодарцы опустились на 17-ю, предпоследнюю строчку.
9 апреля стало известно, что главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев покинул свой пост. Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Имя нового наставника «Кубани» объявят в ближайшее время.
«За семь месяцев мы с тренерским штабом проделали большую работу, но достичь поставленных задач, к сожалению, не удалось. «Кубань» хорошая команда и должна быть гораздо выше в турнирной таблице. Поэтому считаю своё решение непростым, но честным — покинуть тренерский пост», — приводит слова Вадима Евсеева пресс-служба футбольного клуба.
Также 9 апрея стало известно, что вслед за Евсеевым свои посты покидают старший тренер Сергей Томаров и тренер по физподготовке Иван Дранников.
Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» на выезде в Нижнем Новгороде победил местный клуб «Пари НН». Матч закончился со счетом 4:3.