После проигрыша «Черноморцу» футбольный клуб «Кубань» покинули три тренера

ПФК «Кубань» рассказал об уходе тренеров после проигрыша новороссийской команде

Матч закончился со счетом 3:0. По итогу встречи команда из Новороссийска поднялась на 13-е место в турнирной таблице «Мелбет Первой лиги», а краснодарцы опустились на 17-ю, предпоследнюю строчку.

9 апреля стало известно, что главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев покинул свой пост. Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Имя нового наставника «Кубани» объявят в ближайшее время.