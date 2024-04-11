В амфитеатре парка «Краснодар» покажут трансляцию матча «быков» с «Зенитом»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В амфитеатре парка «Краснодар» 13 апреля состоится прямая трансляция футбольного матча (12+)

ФК «Краснодар» на домашней арене сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 24-го тура МИР Российской Премьер-Лиги. Начало мероприятия в амфитеатре парка «Краснодар» в 15:30, вход свободный.

В программе конкурсы и розыгрыши призов, диджей-сет и совместное раскрашивание быка. Трансляция матча начнется в 17:00.

Напомним, 6 апреля ФК «Краснодар» на выезде в Нижнем Новгороде победил местный клуб «Пари НН» и вышел на первое место в Российской Премьер-лиге. В тот же день «Зенит» обыграл «Балтику» и вернул себе первую позицию.

Как писали Юга.ру, футбольный клуб «Кубань» проиграл со счетом 3:0 новороссийскому «Черноморцу». После этого краснодарскую команду покинули три тренера — Вадим Евсеев, Сергей Томаров Иван Дранников.

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