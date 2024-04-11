В амфитеатре парка «Краснодар» покажут трансляцию матча «быков» с «Зенитом»

ФК «Краснодар» на домашней арене сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 24-го тура МИР Российской Премьер-Лиги. Начало мероприятия в амфитеатре парка «Краснодар» в 15:30, вход свободный.

В программе конкурсы и розыгрыши призов, диджей-сет и совместное раскрашивание быка. Трансляция матча начнется в 17:00.

Напомним, 6 апреля ФК «Краснодар» на выезде в Нижнем Новгороде победил местный клуб «Пари НН» и вышел на первое место в Российской Премьер-лиге. В тот же день «Зенит» обыграл «Балтику» и вернул себе первую позицию.