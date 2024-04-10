Компании Адыгеи стали чаще приглашать на работу соискателей разных возрастов

По данным аналитиков hh.ru, работодатели Адыгеи стали более лояльны к специалистам старшего возраста, а также к самым юным кандидатам. За 2023 год активность компаний республики выросла почти в два раза по сравнению с 2021 годом. Они стали на 80% чаще стали отправлять соискателям приглашения на вакансии.

Исследование показало, что в регионе количество приглашений, которые получили соискатели в возрасте 61 года и старше, достигло 350. Это на 289% больше по сравнению с 2021 годом.



На втором месте по динамике полученных приглашений оказались соискатели Адыгеи 51-60 лет. В 2023 году их звали на собеседования на 156% чаще, чем в 2021 году. Они получили около 2 тыс. приглашений на вакансии. На третьей строчке расположились соискатели республики в возрасте 14-18 лет, которых приглашали на вакансии на 123% чаще — около 3 тыс. раз. Также на 110% выросло количество приглашений, полученных людьми 41-50 лет (более 6,5 тыс. раз).

Эксперты выяснили, что количество приглашений, которые работодатели Адыгеи отправили соискателям 31-40 лет (более 13,6 тыс. раз), увеличилось на 90%, а соискателям 19-30 лет (более 25 тыс. раз) — на 60% за последние два года.

В 2023 году на соискателей 19-30 лет пришлось 50% от всех приглашений на вакансии в республике, а на соискателей 31-40 лет — 27% приглашений, на 41-50 лет — 13%.