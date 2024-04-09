В Краснодарском крае на лето трудоустроят 30 тыс. подростков. Рассказываем, как получить работу

Власти Краснодарского края планируют на лето официально трудоустроить около 30 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет

Для них подберут вакансии в сфере жилищно-коммунального хозяйства, школах, учреждениях культуры, молодежи и спорта, сельском хозяйстве, а также санаторно-курортной сфере. На эти цели из бюджета региона направят 28,5 миллиона рублей.

По информации министерства труда и социального развития Краснодарского края, размер заработной платы подростков не может быть ниже минимального размера оплаты труда — 19 тыс. 242 рублей в месяц. Зарплата насчисляется за отработанное время. Оно не должно превышать 24 часа в неделю для подростков от 14 до 16 лет и не более 35 часов в неделю — для 16-18-летних.

Для оформления на работу ребятам и родителям можно воспользоваться инструкцией:

зарегистрировать ребенка на портале «Госуслуги»;

зарегистрировать ребенка на цифровой платформе «Работа России» (авторизация через «Госуслуги»);

создать резюме и оформить заявление на временное трудоустройство.

Для оформления потребуются данные паспорта, СНИЛС, ИНН и данные банковской карты системы «МИР» ребенка. После со школьником свяжется специалист центра занятости и пригласит выбрать место работы.

Также можно обратиться в центр занятости муниципалитета, где сотрудники помогут пройти процедуры регистрации и оформления на месте. Адреса и телефоны можно найти здесь.