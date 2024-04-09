В Краснодаре состоится ярмарка трудоустройства

Краснодарский край

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  • © Фото yanalya, ru.freepik.com
    © Фото yanalya, ru.freepik.com

Мэрия Краснодара анонсировала ярмарку вакансий «Работа России. Время возможностей»

Выпускники школ, студенты и безработные граждане Краснодара смогут пройти экспресс-собеседования, профтестирование и получить индивидуальные консультации. Ярмарка пройдет 12 апреля с 10:00 до 14:00, сообщает пресс-служба мэрии города.

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Мероприятие состоится по адресам:

  • улица Петра Метальникова, 42;
  • улица 1-я Заречная, 17;
  • улица Атарбекова, 1/1;
  • улица Красная, 44 (Музыкальный театр ТО «Премьера).

Подробную информацию о мероприятии можно узнать здесь. По данным администрации, в 2023 году ярмарку посетили более 2 тыс. краснодарцев.

Напомним, что в Краснодарском крае в 2023 году, по данным аналитиков, доля женщин на рынке труда составила 52%.

Как писали ранее Юга.ру, согласно опросу, в Краснодаре более 36% сотрудников не берут больничный.

Краснодар общество Трудоустройство Ярмарки

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