В Краснодаре состоится ярмарка трудоустройства
Мэрия Краснодара анонсировала ярмарку вакансий «Работа России. Время возможностей»
Выпускники школ, студенты и безработные граждане Краснодара смогут пройти экспресс-собеседования, профтестирование и получить индивидуальные консультации. Ярмарка пройдет 12 апреля с 10:00 до 14:00, сообщает пресс-служба мэрии города.
Мероприятие состоится по адресам:
- улица Петра Метальникова, 42;
- улица 1-я Заречная, 17;
- улица Атарбекова, 1/1;
- улица Красная, 44 (Музыкальный театр ТО «Премьера).
Подробную информацию о мероприятии можно узнать здесь. По данным администрации, в 2023 году ярмарку посетили более 2 тыс. краснодарцев.
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