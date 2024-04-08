ФК «Кубань» проиграл новороссийскому «Черноморцу»

Игра 26-го тура «Мелбет Первой лиги» проходила на стадионе бело-синих и закончилась со счетом 3:0. Местная команда забила первый гол на 22-й минуте. Второй мяч в ворота «Кубани» попал с пенальти на 63-й минуте. Еще через 10 минут был забит третий гол. В ворота «желто-зеленых» по голу забили Юрий Будагян, Антон Антонов и Мераби Уридия.

По итогу встречи команда из Новороссийска поднялась на 13-е место, а краснодарцы опустились на 17-ое.