ФК «Кубань» проиграл новороссийскому «Черноморцу»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Новороссийский «Черноморец» 7 апреля разгромил краснодарскую «Кубань»

Игра 26-го тура «Мелбет Первой лиги» проходила на стадионе бело-синих и закончилась со счетом 3:0. Местная команда забила первый гол на 22-й минуте. Второй мяч в ворота «Кубани» попал с пенальти на 63-й минуте. Еще через 10 минут был забит третий гол. В ворота «желто-зеленых» по голу забили Юрий Будагян, Антон Антонов и Мераби Уридия.

По итогу встречи команда из Новороссийска поднялась на 13-е место, а краснодарцы опустились на 17-ое.

Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» на выезде в Нижнем Новгороде победил местный клуб «Пари НН». Матч закончился со счетом 4:3. Футбольный аналитик Артур Каратай разобрал матч «быков» с противником.

Краснодар Новороссийск ФК «Кубань» ФК «Черноморец» Футбол

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