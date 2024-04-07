ФК «Краснодар» вышел на первое место в Российской Премьер-лиге

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ФК «Краснодар» на выезде в Нижнем Новгороде победил местный клуб «Пари НН»

Матч закончился со счетом 4:3. В составе победителей дубль оформил Джон Кордоба. Еще один гол прямым ударом со штрафного забил Эдуард Сперцян. Он же помог открыть счет в матче, когда после его удара мяч от головы игрока хозяев влетел в ворота соперника.

Таким образом, ФК «Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Зенит» на два очка. Петербургский клуб свой матч 23‑го тура проведет в 7 апреля дома против «Балтики». В следующем туре «Краснодар» примет «Зенит» 13 апреля. 

Как писали Юга.ру, после ухода Владимира Ивича главным тренером футбольного клуба «Краснодар» назначили Мурада Мусаева. Контракт с ним заключили до конца текущего сезона.

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