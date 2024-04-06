Мэрия Краснодара показала, как идет строительство городского приюта для животных

Краснодарский край

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  • © Фото администрации Краснодара, krd.ru
    © Фото администрации Краснодара, krd.ru

Власти Краснодара рассказали о строительстве городского приюта для животных

Сейчас на строительной площадке размещают блок-модули. В них обустроят 228 вольеров для животных. В ближайшее время специалисты начнут укладывать асфальт и обустраивать бытовой блок для сотрудников. Завершить строительство приюта планируют до 1 августа, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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На территории появятся:

  • площадка для выгула животных;
  • стационар;
  • склад;
  • душевая комната.

В муниципальном приюте будут содержать бездомных животных 26 дней. За это время их очистят от паразитов, вакцинируют, стерилизуют, чипируют, официально зарегистрируют в соответствующем реестре, а после вернут в прежнюю среду обитания. Жители Краснодара смогут забрать себе животное из приюта.

Напомним, что приют для бездомных животных начали строить в Краснодаре в октябре 2023 года. 

Как писали ранее Юга.ру, в январе 2024 года в Сочи открыли первый в Краснодарском крае муниципальный приют для животных.

Животные Краснодар Строительство

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