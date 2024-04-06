Мэрия Краснодара показала, как идет строительство городского приюта для животных

Власти Краснодара рассказали о строительстве городского приюта для животных

Сейчас на строительной площадке размещают блок-модули. В них обустроят 228 вольеров для животных. В ближайшее время специалисты начнут укладывать асфальт и обустраивать бытовой блок для сотрудников. Завершить строительство приюта планируют до 1 августа, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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На территории появятся: площадка для выгула животных;

стационар;

склад;

душевая комната. В муниципальном приюте будут содержать бездомных животных 26 дней. За это время их очистят от паразитов, вакцинируют, стерилизуют, чипируют, официально зарегистрируют в соответствующем реестре, а после вернут в прежнюю среду обитания. Жители Краснодара смогут забрать себе животное из приюта.