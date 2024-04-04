На Восточном обходе Краснодара автомобилисты три дня стоят в пробках

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

21 марта на трассе М-4 «Дон» с 1320 по 1340 км начались работы по замене асфальта

В связи с этим ввели ограничение движения — сузили дорогу и снизили скоростной режим. Из-за чего краснодарцы постоянно стоят в пробках на Восточном Обходе. 

Вот такая ситуация на дороге сложилась днем 4 апреля.

  • © Скриншот с Яндекс Карты
    © Скриншот с Яндекс Карты

«Завершить основной объем ремонтных работ и снять ограничения движения на Восточном обходе Краснодара планируется еще до конца апреля. Продолжится ремонт уже после завершения активного курортного сезона», — рассказали в ГК «Автодор».

Движение 2 апреля оказалось серьезно затруднено. Пробки образовались в обоих направлениях, самая длинная из них растянулась на 9 километров.

3 апреля пробка на Восточном обходе Краснодара растянулась на 10 км. Жители города сообщали, что время в пути от поселка Знаменского до Комсомольского микрорайона занимает около трех часов.

Как писали Юга.ру, на магистральных дорогах Краснодара загрузка превысила норматив в 2,5 раза. Это обусловлено тем, что жители и гости города из 1757 км местных автодорог активно используют только около 350 км. Они соединяют центр с другими районами.

Автомобили Краснодар Пробки Ремонт дорог

Новости

В Краснодарском крае и Адыгее продлили предупреждение по лавноопасности
На Восточном обходе Краснодара автомобилисты три дня стоят в пробках
Спасатели СКФО тянут на плечах пожарные машины. Что происходит?
Хамам, кофейня и терраса: показываем самые большие квартиры, которые продаются в Краснодаре
СМИ: площади ИКЕА в ТРЦ «Мега» займет российский маркетплейс
В Краснодаре до конца 2024 года благоустроят пять скверов

Лента новостей

Запузырить и подружить
Сегодня, 14:01
Запузырить и подружить
Репортаж из больницы Краснодара, где работает медицинский клоун
В Японский сад парка «Краснодар» пришла весна
2 апреля, 15:28
В Японский сад парка «Краснодар» пришла весна
Показываем цветущие магнолии и фестиваль сакуры
СМИ: площади ИКЕА в ТРЦ «Мега» займет российский маркетплейс
Сегодня, 11:32
СМИ: площади ИКЕА в ТРЦ «Мега» займет российский маркетплейс

Реклама на сайте