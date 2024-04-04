На Восточном обходе Краснодара автомобилисты три дня стоят в пробках

21 марта на трассе М-4 «Дон» с 1320 по 1340 км начались работы по замене асфальта

В связи с этим ввели ограничение движения — сузили дорогу и снизили скоростной режим. Из-за чего краснодарцы постоянно стоят в пробках на Восточном Обходе. Вот такая ситуация на дороге сложилась днем 4 апреля.

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«Завершить основной объем ремонтных работ и снять ограничения движения на Восточном обходе Краснодара планируется еще до конца апреля. Продолжится ремонт уже после завершения активного курортного сезона», — рассказали в ГК «Автодор». Движение 2 апреля оказалось серьезно затруднено. Пробки образовались в обоих направлениях, самая длинная из них растянулась на 9 километров. 3 апреля пробка на Восточном обходе Краснодара растянулась на 10 км. Жители города сообщали, что время в пути от поселка Знаменского до Комсомольского микрорайона занимает около трех часов.