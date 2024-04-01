На магистральных дорогах Краснодара загрузка превысила норматив в 2,5 раза

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодара заявили об увеличении концентрации автомобилей на магистральных улицах города

В Краснодаре коэффициент загрузки по основным магистралям превысил предельный норматив в 2-2,5 раза. Об этом замглавы города Владимир Архипов сообщил «РБК Краснодар».

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«Наибольшая концентрация автомобилей наблюдается на магистральных улицах города. Коэффициент загрузки по основным магистралям и пересечениям магистральных дорог превышает предельный нормативный коэффициент загрузки, необходимый для беспрепятственного и непрерывного движения транспорта, в 2 — 2,5 раза», — рассказал Архипов.

По данным замглавы Краснодара, это обусловлено тем, что жители и гости города из 1757 км местных автодорог активно используют только около 350 км. Они соединяют центр с другими районами.

Владимир Архипов заявил, что на сегодня в Краснодаре зарегистрировано более 600 тыс. автомобилей. При этом ежедневно в город с основных направлений въезжают около 180-200 тыс. машин:

«Особенностью муниципального образования Краснодар является высокий уровень взаимной интегрированности с прилегающими районами Краснодарского края и Республики Адыгеи. Как следствие, на дорогах краевого центра значительную часть автомобильного трафика составляют транспортные средства, зарегистрированные не в муниципальном образовании город Краснодар».

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Автомобили Город Дороги Краснодар Транспорт

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