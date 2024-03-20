На Восточном обходе Краснодара временно изменят схему движения

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре на Восточном обходе введут ограничения движения из-за ремонта участка дороги

С 21 марта на трассе М-4 «Дон» с 1320 по 1340 км начнутся работы по замене асфальта. В связи с этим на Восточном обходе Краснодара введут ограничение движения — сузят дорогу и снизят скоростной режим. Об этом сообщает «Автодор».

Схема движения на участке 1320-1340 км М-4 «Дон»

Схема движения на участке 1320-1340 км М-4 «Дон»

Основные работы, требующие ввода ограничений, планируют закончить до майских праздников и старта курортного сезона. Продолжат ремонт после завершения сезона отпусков.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

Напомним, что в Краснодарском крае до конца ноября 2024 года закрыли участок на 1056 км трассы М-4 «Дон».

Ранее мэрия Краснодара рассказала Юга.ру, когда отремонтируют дорогу Почтовый тракт.

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