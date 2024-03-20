На Восточном обходе Краснодара временно изменят схему движения

С 21 марта на трассе М-4 «Дон» с 1320 по 1340 км начнутся работы по замене асфальта. В связи с этим на Восточном обходе Краснодара введут ограничение движения — сузят дорогу и снизят скоростной режим. Об этом сообщает «Автодор».