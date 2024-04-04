ГК ТОЧНО заняла 6 место в России по объемам жилого строительства

ГК ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) поднялась на две строчки в рейтинге Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ)

ГК ТОЧНО вошла в шестерку лидеров рейтинга с показателем 1 505 418 кв. метров жилья. Девелопер работает с 2013 года, входит в список системообразующих предприятий России и уже более 5 лет является одним из крупнейших застройщиков страны. В этом году портфель ТОЧНО пополнился новыми проектами.

В Южном районе Новороссийска появится ЖК бизнес-класса «Барса»* с панорамными видами на море, инклюзивной средой, развитой социальной и коммерческой инфраструктурами. Это не первый проект ТОЧНО в Новороссийске — один из самых «титулованных» комплексов застройщика — «Босфор»** — уже достроили и ввели в эксплуатацию.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

В Туапсинском районе ТОЧНО построит ЖК «Монако»***. Архитектурный стиль комплекса напоминает средиземноморские виллы с широкими лоджиями и видом на горы. Еще один ЖК бизнес-класса — «Форт Адмирал»**** в Туапсе — уже готов.

В Северском районе Краснодарского края стартовали продажи в ЖК «Цветной бульвар»***** — самодостаточном комплексе из 20 домов комфорт-класса высотой от 5 до 8 этажей.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Недавно ТОЧНО объявил о начале продаж в новом сочинском ЖК «Светский лес»****** с собственной набережной, рекреационными зонами и фитнес-клубом со спа-центром и бассейном.

Рендер ЖК «Светский лес» в Сочи © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Сейчас ТОЧНО строит в шести городах Краснодарского края: Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Туапсе, Армавире и Тихорецке, а также в Белгороде и Ялте.

По словам владельца и председателя совета директоров ГК ТОЧНО Николая Амосова, в 2024 году застройщик собирается увеличить портфель проектов больше чем на миллион кв. метров, ввести в экспуатацию в обещанный срок достроенные дома и зайти в новые регионы.

В пресс-службе девелопера сообщают, что в ближайших планах компании — строительство ЖК в Анапе и выход в Ростов-на-Дону и два города Татарстана (Казань и Зеленодольск).

Застройщики: * ООО СЗ «МегаСтрой»;

** ООО «СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП»;

*** ООО СЗ «ЮГСТРОЙИМПЕРИАЛ»;

**** ООО «Империал Коммерц»;

***** ООО СЗ «СЕВЕРСКАЯ»;

****** ООО СЗ «Новые технологии».