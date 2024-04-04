ГК ТОЧНО заняла 6 место в России по объемам жилого строительства
ГК ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) поднялась на две строчки в рейтинге Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ)
ГК ТОЧНО вошла в шестерку лидеров рейтинга с показателем 1 505 418 кв. метров жилья.
Девелопер работает с 2013 года, входит в список системообразующих предприятий России и уже более 5 лет является одним из крупнейших застройщиков страны. В этом году портфель ТОЧНО пополнился новыми проектами.
В Южном районе Новороссийска появится ЖК бизнес-класса «Барса»* с панорамными видами на море, инклюзивной средой, развитой социальной и коммерческой инфраструктурами. Это не первый проект ТОЧНО в Новороссийске — один из самых «титулованных» комплексов застройщика — «Босфор»** — уже достроили и ввели в эксплуатацию.
В Туапсинском районе ТОЧНО построит ЖК «Монако»***. Архитектурный стиль комплекса напоминает средиземноморские виллы с широкими лоджиями и видом на горы. Еще один ЖК бизнес-класса — «Форт Адмирал»**** в Туапсе — уже готов.
В Северском районе Краснодарского края стартовали продажи в ЖК «Цветной бульвар»***** — самодостаточном комплексе из 20 домов комфорт-класса высотой от 5 до 8 этажей.
Недавно ТОЧНО объявил о начале продаж в новом сочинском ЖК «Светский лес»****** с собственной набережной, рекреационными зонами и фитнес-клубом со спа-центром и бассейном.
Сейчас ТОЧНО строит в шести городах Краснодарского края: Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Туапсе, Армавире и Тихорецке, а также в Белгороде и Ялте.
По словам владельца и председателя совета директоров ГК ТОЧНО Николая Амосова, в 2024 году застройщик собирается увеличить портфель проектов больше чем на миллион кв. метров, ввести в экспуатацию в обещанный срок достроенные дома и зайти в новые регионы.
В пресс-службе девелопера сообщают, что в ближайших планах компании — строительство ЖК в Анапе и выход в Ростов-на-Дону и два города Татарстана (Казань и Зеленодольск).
Застройщики:
* ООО СЗ «МегаСтрой»;
** ООО «СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП»;
*** ООО СЗ «ЮГСТРОЙИМПЕРИАЛ»;
**** ООО «Империал Коммерц»;
***** ООО СЗ «СЕВЕРСКАЯ»;
****** ООО СЗ «Новые технологии».
Как писали Юга.ру, четыре проекта ГК ТОЧНО получили награды всероссийского конкурса новостроек.