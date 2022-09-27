Первый дом под новый брендом ГК ТОЧНО сдали в Новороссийске

24 сентября стартовала выдача ключей первого дома на 490 квартир ЖК «Босфор» от ГК ТОЧНО (ранее «ЮгСтройИмпериал»)

Это первый проект федерального девелопера в Новороссийске и уже с прошлого года «Босфор» считается лучшим комплексом не только в Причерноморье, но и возглавляет топ новостроек Краснодарского края по потребительским качествам ЖК в рейтинге ЕРЗ.РФ.

Комплекс состоит из 5 домов, расположенных всего в 15 минутах ходьбы от моря в развитом районе, удаленном от порта и промышленных предприятий, с высоким уровнем инфраструктуры. В этом году застройщик сдаст ещё два дома на 282 квартиры.

Ночная подсветка дома — визитная карточка всех комплексов компании — привлекает внимание не только счастливых обладателей квартир, но и жителей черноморского побережья.