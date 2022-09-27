Первый дом под новый брендом ГК ТОЧНО сдали в Новороссийске
24 сентября стартовала выдача ключей первого дома на 490 квартир ЖК «Босфор» от ГК ТОЧНО (ранее «ЮгСтройИмпериал»)
Это первый проект федерального девелопера в Новороссийске и уже с прошлого года «Босфор» считается лучшим комплексом не только в Причерноморье, но и возглавляет топ новостроек Краснодарского края по потребительским качествам ЖК в рейтинге ЕРЗ.РФ.
Комплекс состоит из 5 домов, расположенных всего в 15 минутах ходьбы от моря в развитом районе, удаленном от порта и промышленных предприятий, с высоким уровнем инфраструктуры. В этом году застройщик сдаст ещё два дома на 282 квартиры.
Ночная подсветка дома — визитная карточка всех комплексов компании — привлекает внимание не только счастливых обладателей квартир, но и жителей черноморского побережья.
Особое преимущество, о котором говорят будущие жильцы, — все квартиры сдаются с отделкой «под ключ». Новосёлам ещё предстоит оценить:
- панорамное остекление лоджий;
- дизайнерские холлы с зоной ожидания;
- колясочные зоны в каждом подъезде; собственный сквер с мангальной зоной;
- несколько игровых площадок для детей разных возрастов, воркаут-зону с профессиональными тренажерами, площадку для занятий командными видами спорта;
- многоуровневый паркинг.