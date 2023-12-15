Краснодарский застройщик ТОЧНО заходит в Казань

На международном форуме «Казаныш» владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов объявил, что девелопер готовит новые проекты в Татарстане

Основная тема казанского форума — «Отражение идентичности». Свыше 7 тысяч специалистов из России, Китая, Ирана, Индии, ОАЭ, Италии, обсуждали проблему сохранения уникальности каждого региона при активном международном сотрудничестве.

Группу компаний ТОЧНО представила делегация во главе с владельцем и председателем совета директоров Николаем Амосовым, который заявил о решении выйти на рынок недвижимости Татарстана уже в следующем году.

Ближе познакомиться с ТОЧНО участники форума могли на стенде компании. Особый интерес вызвала архитектурная голограмма Goodini, где реализуемые проекты представлены в виде 3D-моделей — здесь можно получить всю необходимую информацию о жилых комплексах компании.

Квартира, парящая в воздухе: ТОЧНО внедряет трёхмерные презентации недвижимости с виртуальным помощником

О планах начать строительство объектов в новом регионе подробнее рассказала директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха: «Миссия ГК ТОЧНО — смело создавать то, чем гордятся. В этом контексте Казань для нас — вызов. Мы действительно хотим удивить город и дать людям то, чего здесь еще не было. С южным, теплым, гостеприимным акцентом, но с большим уважением к культуре и великой истории народов Татарстана, чтобы наша работа стала крепкой дружбой с городом».

Читайте также: ГК ТОЧНО назначила нового директора

Анастасия отметила, что подход ГК ТОЧНО к проектам предполагает не только развитие территории внутри и рядом с комплексами, но и создание сценариев комфортной жизни людей. Одним из приоритетов является строительство социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник, храмов, аллей, скверов и парков.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Анастасия Маслёха выступила на форуме в качестве спикера. На сессии «Девелоперский взгляд. «Продукт, маркетинг, команда: в каких точках бизнесу важно учитывать локальную идентичность для повышения эффективности работы» она рассказала о важности партнерства и создании совместных проектных команд с подрядными организациями.

В компании есть свое архитектурное бюро, но приветствуют и различные коллаборации как источник новых идей и знаний. В качестве партнеров привлекают те организации, с которыми у ГК ТОЧНО единые ценности, видение и цели. Общими силами выстраивают концепцию и дорабатывают при возникновении новых идей. Так появляются уникальные и комфортные территории для жизни и отдыха.

«По ходу проекта мы его постоянно совершенствуем. Есть правило — строить как для себя и делать лучше, чем обещали. Простые решения во время реализации мы заменяем, чтобы делать продукт более актуальным», — прокомментировала Анастасия Маслёха.

Такой подход сохранится в работе и над объектами в республике Татарстан. Директор ГК ТОЧНО отметила, что заход в Казань станет ярким событием. В каждом продукте девелопер учитывает локальную идентичность, при этом создавая благоприятную среду для жизни будущих поколений. Ценности компании воплотятся в уникальном для города проекте и сделают облик Казани еще более привлекательным и современным.

На форуме «Казаныш» мэр Казани Ильсур Метшин пообщался с представителями ГК ТОЧНО, оценил проекты компании и пожелал ей удачи в покорении нового региона.