В Северском районе стартовала продажа квартир в новом жилом комплексе ГК ТОЧНО

16 декабря федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) объявил о начале продаж квартир в ЖК «Цветной бульвар» в Северском районе Краснодарского края

«Цветной бульвар» — первый проект группы компаний ТОЧНО в Северском районе. На территории площадью более 24 га расположат 7 кварталов — 20 домов комфорт-класса от 5 до 8 этажей. Здесь будут жить свыше 4500 человек. В жилом комплексе можно выбрать квартиру разных планировок: от студий до пятикомнатных. На последних этажах — двухуровневые квартиры с террасами и видом на горы, а на первых — квартиры с высокими потолками и собственными патио.

Входы в подъезды расположат на уровне земли, внутри предусмотрят велосипедные, просторные колясочные и функциональные кладовые помещения. Дизайнерские холлы украсят живыми растениями.

В центре жилого комплекса раскинется бульвар для семейного отдыха протяжённостью 460 метров. Рекреационную зону украсят более тысячи деревьев и кустарников. Девелопер разместит здесь детские игровые площадки, спортивные локации с тренажерами, батутами и теннисными столами, велопарковки, беговые дорожки, фонтаны, арт-объекты и сцену для мероприятий.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Во дворах, закрытых от автомобилей, расположат игровые зоны с безопасным покрытием для детей, места отдыха и шезлонги для взрослых, а также воркаут-площадки с тренажерами.

На территории создадут три уровня озеленения — газоны и цветники, кустарники и взрослые деревья — и освещения.

Припарковать машину можно будет по периметру комплекса — здесь спроектировали бесплатный наземный паркинг на более чем 1500 машин.

По традиции, девелопер дополнит жилой комплекс соцобъектами. В Северском районе ТОЧНО построит детский сад на 350 мест и создаст проект школы на 1550 мест.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Внутри комплекса девелопер планирует построить около 6000 кв. метров торговой галереи и обеспечить тем самым более 2300 рабочих мест.

Северский район — живописное место в предгорье Краснодарского края. Вдоль реки Кубань и через леса и горы Кавказского хребта проходит множество туристических троп. При этом жители «Цветного бульвара» смогут всего за 30 минут добраться до Краснодара, а за 2 часа — до побережья Черного моря. По данным пресс-службы ГК ТОЧНО, завершить строительство ЖК «Цветной бульвар» планируют в 2027 году.