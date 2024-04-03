На курорте «Роза Хутор» расцвела сакура. Вот где ее искать

Несмотря на то что сезон катания в горах Сочи продолжается, а на вершинах еще лежит снег, цветы пышной розовой пеной украсили деревья японской вишни Саржента.

Полюбоваться сакурой можно на высоте 560 метров над уровнем моря:

возле нижней станции канатной дороги «Олимпия»;

у ярмарки с местными товарами Bazar;

возле отеля «Эрбелия от Васта».

Цветущие деревья привлекает все больше туристов, а их фотографии тут же заполняют социальные сети.