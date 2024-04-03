На курорте «Роза Хутор» расцвела сакура. Вот где ее искать
Нежно-розовыми цветами покрылись японские вишни Саржента в трех локациях курорта «Роза Хутор»
Несмотря на то что сезон катания в горах Сочи продолжается, а на вершинах еще лежит снег, цветы пышной розовой пеной украсили деревья японской вишни Саржента.
Полюбоваться сакурой можно на высоте 560 метров над уровнем моря:
- возле нижней станции канатной дороги «Олимпия»;
- у ярмарки с местными товарами Bazar;
- возле отеля «Эрбелия от Васта».
Цветущие деревья привлекает все больше туристов, а их фотографии тут же заполняют социальные сети.
Весна в Японском саду парка «Краснодар»:
«Цветет сакура недолго, всего пару недель. В Японии даже есть традиция любования цветением Ханами, которая символизирует быстротечность жизни. На «Роза Хутор» мы постарались «продлить» весеннюю красоту: после обыкновенной сакуры начнет цвести другой, более поздний сорт — сакура махровая. Распустились и цветы у «соседей» японской вишни — магнолий кобус и суланжа», — рассказала инженер-агроном курорта «Роза Хутор» Анна Мурашова.
Где в Краснодаре увидеть первые цветущие растения:
Семь сакур на «Роза Хутор» высадили 10 лет назад. Чтобы деревья радовали прохожих пышным цветением, каждую осень агрономы курорта обязательно подрезают их ветви — так они не сломаются под тяжестью будущих цветов, а весной — «подкармливают» сакуры удобрениями.
«Несмотря на то, что сакура дерево не аборигенное — для наших мест характерны дубы, буки, грабы, пихты — она очень хорошо адаптировалась к местному климату. Спокойно переносит снежные зимы, может выдерживать даже морозы до минус 20 °С. В этом году сакура расцвела на две недели раньше, чем в прошлом. Еще вчера деревья покрывали нежные бутоны, но буквально два теплых, солнечных дня — и они распустились, — объясняет Анна Мурашова.
Сейчас на курорте цветет не только сакура: лесные поляны уже покрыты ярко-розовыми цикламенами, белоснежными подснежниками и лиловыми крокусами. Позже на склонах распустятся краснокнижные желтые лилии Кессельринга и белоснежный кандык Кавказский.
Как писали Юга.ру, «Роза Хутор» в сотрудничестве с Сочинским нацпарком установит 100 искусственных гнезд для птиц.