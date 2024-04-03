На курорте «Роза Хутор» расцвела сакура. Вот где ее искать

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Краснодарский край

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  • Сакура на курорте «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    Сакура на курорте «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Нежно-розовыми цветами покрылись японские вишни Саржента в трех локациях курорта «Роза Хутор»

Несмотря на то что сезон катания в горах Сочи продолжается, а на вершинах еще лежит снег, цветы пышной розовой пеной украсили деревья японской вишни Саржента.

Полюбоваться сакурой можно на высоте 560 метров над уровнем моря:

  • возле нижней станции канатной дороги «Олимпия»;
  • у ярмарки с местными товарами Bazar;
  • возле отеля «Эрбелия от Васта».

Цветущие деревья привлекает все больше туристов, а их фотографии тут же заполняют социальные сети.

Весна в Японском саду парка «Краснодар»:

«Цветет сакура недолго, всего пару недель. В Японии даже есть традиция любования цветением Ханами, которая символизирует быстротечность жизни. На «Роза Хутор» мы постарались «продлить» весеннюю красоту: после обыкновенной сакуры начнет цвести другой, более поздний сорт — сакура махровая. Распустились и цветы у «соседей» японской вишни — магнолий кобус и суланжа», — рассказала инженер-агроном курорта «Роза Хутор» Анна Мурашова.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Где в Краснодаре увидеть первые цветущие растения:

Семь сакур на «Роза Хутор» высадили 10 лет назад. Чтобы деревья радовали прохожих пышным цветением, каждую осень агрономы курорта обязательно подрезают их ветви — так они не сломаются под тяжестью будущих цветов, а весной — «подкармливают» сакуры удобрениями.

«Несмотря на то, что сакура дерево не аборигенное — для наших мест характерны дубы, буки, грабы, пихты — она очень хорошо адаптировалась к местному климату. Спокойно переносит снежные зимы, может выдерживать даже морозы до минус 20 °С. В этом году сакура расцвела на две недели раньше, чем в прошлом. Еще вчера деревья покрывали нежные бутоны, но буквально два теплых, солнечных дня — и они распустились, — объясняет Анна Мурашова.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Сейчас на курорте цветет не только сакура: лесные поляны уже покрыты ярко-розовыми цикламенами, белоснежными подснежниками и лиловыми крокусами. Позже на склонах распустятся краснокнижные желтые лилии Кессельринга и белоснежный кандык Кавказский.

Как писали Юга.ру, «Роза Хутор» в сотрудничестве с Сочинским нацпарком установит 100 искусственных гнезд для птиц.

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