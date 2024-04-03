Аэропорт Сочи победил в премии «Крылья России»

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Южный аэрохаб получил награду в номинации «Аэропорт года»

В национальной авиационной премии «Крылья России» 2 апреля определили победителей по итогам работы в 2023 году.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Сочи, комплекс признали «Аэропортом года». Кандидатами на победу были хабы с пассажиропотоком от 3 до 14 млн человек. Напомним, аэропорт Сочи за 2023 год обслужил почти 14 млн пассажиров.

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В пресс-службе рассказали, что аэропорт Сочи трижды становился обладателем премии «Крылья России» по итогам работы в 2014, 2020 и 2021 годах. На сайте премии указано, что в 2022 году «Аэропортом года» признали «Внуково».

Как писали Юга.ру, аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание. Об актуальном графике полетов на сезон 2024 года мы писали здесь.

Напомним, в феврале 2024 года аэропорт Сочи проводил проверку после жалобы телеведущей Анфисы Чеховой. Подробнее можно прочитать по ссылке.

Авиация Аэропорты Конкурсы Сочи

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