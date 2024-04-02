Власти Сочи ожидают принять 340 тыс. туристов на майские праздники
В Сочи готовятся к большому потоку туристов на майские выходные
Власти ожидают принять 340 тыс. гостей. С 28 апреля по 12 мая средняя загрузка коллективных средств размещения будет на уровне 82%. На период праздников разработали событийный календарь, начали работать туристические объекты.
Морское сообщение в обе стороны между Новороссийском, Геленджиком и Сочи планируют запустить 1 мая. По маршруту будет ходить теплоход «Комета», который предусматривает тарифы класса «Комфорт» и «Стандарт». Стоимость взрослого билета — от 1000 до 6000 рублей в зависимости от тарифа и длительности поездки.
Также в Центральном районе Сочи к летнему сезону благоустроят 19 пляжей на 400 млн рублей. Всего летом будут работать более 170 комфортабельных и обустроенных пляжных территорий, в том числе 14 откроются после реновации. Кроме того, власти рассказали о концепции благоустройства верхней Приморской набережной курорта.
Как писали Юга.ру, аналитики выяснили, что у жителей Краснодарского края Сочи стал самым популярным российским городом для бронирования отелей на майские выходные. Ночь обойдется в среднем в 8,4 тыс. рублей.