Власти Сочи ожидают принять 340 тыс. туристов на майские праздники

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Сочи готовятся к большому потоку туристов на майские выходные

Власти ожидают принять 340 тыс. гостей. С 28 апреля по 12 мая средняя загрузка коллективных средств размещения будет на уровне 82%. На период праздников разработали событийный календарь, начали работать туристические объекты.

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Морское сообщение в обе стороны между Новороссийском, Геленджиком и Сочи планируют запустить 1 мая. По маршруту будет ходить теплоход «Комета», который предусматривает тарифы класса «Комфорт» и «Стандарт». Стоимость взрослого билета — от 1000 до 6000 рублей в зависимости от тарифа и длительности поездки.

Также в Центральном районе Сочи к летнему сезону благоустроят 19 пляжей на 400 млн рублей. Всего летом будут работать более 170 комфортабельных и обустроенных пляжных территорий, в том числе 14 откроются после реновации. Кроме того, власти рассказали о концепции благоустройства верхней Приморской набережной курорта.

Как писали Юга.ру, аналитики выяснили, что у жителей Краснодарского края Сочи стал самым популярным российским городом для бронирования отелей на майские выходные. Ночь обойдется в среднем в 8,4 тыс. рублей.

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Власти Сочи ожидают принять 340 тыс. туристов на майские праздники
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