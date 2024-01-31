Аэропорт Сочи за 2023 год обслужил почти 14 млн пассажиров. Рассказываем о самых популярных направлениях

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Международный аэропорт Сочи за 2023 год обслужил 13 млн 912 тыс. 820 пассажиров. Это на 7,6% больше, чем в 2022-м

Самыми востребованными направлениями среди российских городов стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. При этом количество пассажиров столичных рейсов сократилось с 42% до 36%.

Читайте также:

В 2023 году аэропорт осуществлял полеты по 85 направлениям, это 58 внутренних рейсов и 27 международных — в 14 стран мира. Долгожданными событиями стали открытие прямых рейсов на Пхукет и в Баку, а также возобновление полетов в Тбилиси.

Самым популярным направлением признан Стамбул — туда отправились более 380 тыс. пассажиров. Также в пятерку вошли Ереван, Анталья, Ташкент и Дубай, сообщает пресс-служба.

В 2023 году в сочинском аэропорту полностью обновили освещение общей зоны, увеличили число посадочных мест в аэровокзальном комплексе, открыли дополнительные стойки для регистрации пассажиров без багажа, обновили навигацию. Ведется ремонт и обслуживание плоскостных сооружений.

Как писали Юга.ру, турецкий перевозчик Luks Yilmaz запустил автобусный рейс из Ростова-на-Дону в Стамбул. Транспорт отправляется от главного автовокзала один раз в неделю, в 9:00 в понедельник, и прибывает в Стамбул в 17:00 в среду. Таким образом, время в пути до экономического, исторического и культурного центра Турции составит три дня.

Аэропорты Сочи Транспорт

Новости

Аэропорт Сочи за 2023 год обслужил почти 14 млн пассажиров. Рассказываем о самых популярных направлениях
В Анапе 2 тыс. человек остались без электричества из-за аварии
В Краснодаре осудили организаторов финансовой пирамиды, укравших более 1 млрд рублей
В парке «Краснодар» появится холм с кедровыми деревьями
В Анапе решают на что потратить курортный сбор. Одна из идей — «Парк сказок»
Жители Краснодарского края за год взяли автокредиты на сумму 5,16 млрд рублей

Лента новостей

Реклама на сайте