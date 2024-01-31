Аэропорт Сочи за 2023 год обслужил почти 14 млн пассажиров. Рассказываем о самых популярных направлениях

Международный аэропорт Сочи за 2023 год обслужил 13 млн 912 тыс. 820 пассажиров. Это на 7,6% больше, чем в 2022-м

Самыми востребованными направлениями среди российских городов стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. При этом количество пассажиров столичных рейсов сократилось с 42% до 36%.

В 2023 году аэропорт осуществлял полеты по 85 направлениям, это 58 внутренних рейсов и 27 международных — в 14 стран мира. Долгожданными событиями стали открытие прямых рейсов на Пхукет и в Баку, а также возобновление полетов в Тбилиси.

Самым популярным направлением признан Стамбул — туда отправились более 380 тыс. пассажиров. Также в пятерку вошли Ереван, Анталья, Ташкент и Дубай, сообщает пресс-служба.

В 2023 году в сочинском аэропорту полностью обновили освещение общей зоны, увеличили число посадочных мест в аэровокзальном комплексе, открыли дополнительные стойки для регистрации пассажиров без багажа, обновили навигацию. Ведется ремонт и обслуживание плоскостных сооружений.