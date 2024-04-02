В Краснодаре на 221% вырос спрос на курьеров в 2024 году — аналитики
В 2024 году спрос на услуги курьеров в Краснодаре вырос на 221%, подсчитали в Авито
Этому способствовало развитие электронной коммерции, рост онлайн-продаж товаров повседневного спроса и рынка доставки готовой еды. Услуги курьеров одинаково востребованы как у бизнеса, так и у физических лиц.
Читайте также:
На 418% увеличился спрос краснодарцев на курьеров-водителей, поскольку они могут взять на себя больше задач, чем пешие и велокурьеры. В том числе — доставлять тяжелые грузы на большие расстояния.
Автодоставка от общего спроса на курьерские услуги составляет 91%. За год количество специалистов, выполняющих заказы на машине, увеличилось на 182%.
На 253% больше стали заказывать курьеров, которые используют электротранспорт — велосипеды и самокаты. Количество предложений на платформе Авито Услуги в этой категории увеличилось на 317%.
Спрос краснодарцев на пеших курьеров увеличился на 34%. Из плюсов такой доставки можно отметить низкую стоимость, круглогодичность работы и отсутствие пробок.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара заявили об увеличении концентрации автомобилей на магистральных улицах города в 2-2,5 раза.