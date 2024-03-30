Каждый пятый краснодарец вызывает клининг на дом — Авито

По данным Авито, за год спрос на клининг вырос на 30%. Услугами пользуется каждый пятый краснодарец

Сервис Авито Услуги выяснил, что каждый пятый из опрошенных краснодарцев пользуется клинингом. Еще 19% респондентов хотят делегировать домашние дела профессионалам.

Активнее всего услугами пользуются молодые люди от 18 до 24 лет. Они поделились, что заказывают клининг 1-2 раза в неделю. Также этот вид сервиса популярен у людей старшего поколения — 13% россиян старше 65 заказывают уборку раз в две недели.

Аналитики отметили, что 44% опрошенных краснодарцев готовы потратить на уборку от 1 до 3 тыс. рублей в месяц. Каждый третий респондент может выделить на клининг от 3 до 5 тыс. рублей в месяц. Еще 9% согласны отдавать за уборку не больше 1 тыс. рублей в месяц. Больше 5 тыс. рублей в месяц за уборку готовы отдавать люди в возрасте от 25 до 34 лет.

В топ самых востребованных клининговых услуг вошли химчистка мебели и ковров, генеральная уборка, мытье окон и поддерживающая уборка. Женщины чаще мужчин заказывают генеральную уборку — 52% против 42% соответственно.

Ранее Юга.ру писали, жители Краснодарского края вывели регион в топ-5 по объемам онлайн-торговли.