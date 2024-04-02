Сочинский курорт выпустил брошюру для детей о правилах поведения в горах

В предстоящем летнем сезоне участники походов Детской горной академии на «Роза Хутор» получат в подарок полноценное руководство по планированию и проведению турпохода. Брошюру красочно иллюстрировали и адаптировали для детей. В числе авторов издания — спасатели и профессиональные горные гиды.

«Нам удалось не только охватить все ключевые темы — от подготовки к походу до действий в непредвиденной ситуации, но и сделать пособие ярким, свежим и новаторским», — говорит спасатель Краснополянского отряда Аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС», один из авторов пособия Алексей Бекшаев.

В Детской горной академии юные туристы интерактивно изучают не только горы, их происхождение и обитателей, но и походные секреты и правила безопасности. В расписании академии есть три познавательных горных маршрута, где дети учатся:

правильно собирать рюкзак;

выбирать место стоянки и разбивать лагерь;

искать и правильно очищать питьевую воду;

разводить костер при помощи спичек, трута и огнива;

отличать съедобные ягоды и растения от несъедобных;

правильно вести себя при встрече с животными и оказывать первую помощь.

По мнению директора по устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрия Колосова, брошюра стнет новым стандартом походных пособий для детей. «Важно, что после отдыха на нашем курорте ребята не только познакомятся с миром гор, но и получат полезные практические навыки, которые им очень пригодятся в жизни», — добавил он.