Сочинский курорт выпустил брошюру для детей о правилах поведения в горах
Курорт «Роза Хутор» выпустил пособие для юных туристов «Приключения в горах: уроки безопасности»
В предстоящем летнем сезоне участники походов Детской горной академии на «Роза Хутор» получат в подарок полноценное руководство по планированию и проведению турпохода. Брошюру красочно иллюстрировали и адаптировали для детей. В числе авторов издания — спасатели и профессиональные горные гиды.
«Нам удалось не только охватить все ключевые темы — от подготовки к походу до действий в непредвиденной ситуации, но и сделать пособие ярким, свежим и новаторским», — говорит спасатель Краснополянского отряда Аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС», один из авторов пособия Алексей Бекшаев.
Новое издание вышло тиражом в 1000 экземпляров.
Удивительные приключения Сережи и Тани Лыжиных в мире гор:
В Детской горной академии юные туристы интерактивно изучают не только горы, их происхождение и обитателей, но и походные секреты и правила безопасности. В расписании академии есть три познавательных горных маршрута, где дети учатся:
- правильно собирать рюкзак;
- выбирать место стоянки и разбивать лагерь;
- искать и правильно очищать питьевую воду;
- разводить костер при помощи спичек, трута и огнива;
- отличать съедобные ягоды и растения от несъедобных;
- правильно вести себя при встрече с животными и оказывать первую помощь.
По мнению директора по устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрия Колосова, брошюра стнет новым стандартом походных пособий для детей. «Важно, что после отдыха на нашем курорте ребята не только познакомятся с миром гор, но и получат полезные практические навыки, которые им очень пригодятся в жизни», — добавил он.
Удобные горы:
«Роза Хутор» — комфортный и безопасный вход в мир горного туризма для путешественников со всех концов России. В горах они испытывают неподдельный восторг и иногда забывают о возможных рисках. Мы, конечно, всегда готовы прийти на помощь, но считаем важным обращать внимание на осознанность в подготовке горных путешествий. Только так можно получить удовольствие от встречи с дикой природой», — считает заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» по эксплуатации горнолыжного комплекса Сергей Чернов.
Ранее курорт поддержал публикацию походного атласа «Птицы Черноморского Кавказа» и совместно с Издательским домом Мещерякова выпустил «Детскую горную энциклопедию» и «Сказки горного Черноморья».