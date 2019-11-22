Курорт «Роза Хутор» презентовал книгу сказок горного Черноморья

На пресс-подходе презентации гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский отметил, что важным пунктом Программы устойчивого развития является сохранение исторического наследия региона. Новая книга несет живую историю и мудрость народов Кавказского Причерноморья будущим поколениям.

Это раритетное издание курорт «Роза Хутор» выпустил совместно с издательским домом Мещерякова. Проект осуществили в рамках Программы устойчивого развития, принятой в 2018 году.

«Книга получилась достойной, интересной и прекрасно иллюстрированной. Примечательно, что сказки в издании подобраны по алфавиту, а не по национальному принципу. Это символизирует дружбу и единение народов. Сказки горного Черноморья будут интересны не только детям, но и взрослым. В них — народная мудрость», — сказал Белокобыльский.

На презентации экземпляр книги с дарственной надписью от курорта «Роза Хутор» передали в музей истории города-курорта Сочи.

По мнению вице-мэра Сочи Полины Деняк, сборник сказок будет очень полезен на уроках кубановедения, литературы и истории в сочинских школах.