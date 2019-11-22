Курорт «Роза Хутор» презентовал книгу сказок горного Черноморья
В Сочи 22 ноября на площадке Российского международного олимпийского университета состоялась презентация книги «Сказки горного Черноморья»
Мероприятие приурочили ко Дню города Сочи — местные библиотеки получили в дар 200 экземпляров уникального сборника.
Это раритетное издание курорт «Роза Хутор» выпустил совместно с издательским домом Мещерякова. Проект осуществили в рамках Программы устойчивого развития, принятой в 2018 году.
На пресс-подходе презентации гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский отметил, что важным пунктом Программы устойчивого развития является сохранение исторического наследия региона. Новая книга несет живую историю и мудрость народов Кавказского Причерноморья будущим поколениям.
Курорт «Роза Хутор»:
«Книга получилась достойной, интересной и прекрасно иллюстрированной. Примечательно, что сказки в издании подобраны по алфавиту, а не по национальному принципу. Это символизирует дружбу и единение народов. Сказки горного Черноморья будут интересны не только детям, но и взрослым. В них — народная мудрость», — сказал Белокобыльский.
На презентации экземпляр книги с дарственной надписью от курорта «Роза Хутор» передали в музей истории города-курорта Сочи.
По мнению вице-мэра Сочи Полины Деняк, сборник сказок будет очень полезен на уроках кубановедения, литературы и истории в сочинских школах.
Тираж сборника составил 1 тыс. экземпляров. Ее автор-составитель — известный редактор Ольга Ярикова. Оригинальные иллюстрации к сказкам сделаны художником-мультипликатором Владимиром Гагуриным.
Книга начинается эстонской сказкой «Берестяная корзиночка», а заканчивается греческой «Шкатулка из-за моря». Как отмечается в предисловии, в Сочи представители многих народов живут мирно и дружно, они по-родственному смешались, словно в волшебном чане.
В 2020 году курорт «Роза Хутор» планирует выпустить дополнительный тираж «Сказок».
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