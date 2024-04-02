В Краснодаре 26 апреля заработают фонтаны. Рассказываем, где

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали, когда в городе снова включат фонтаны. Сезон завершился 4 ноября 2023 года

В Краснодаре фонтаны планируют запустить 26 апреля. Сейчас ведутся работы по их расконсервации. Специалисты проверяют насосы, фильтрацию, музыкальное и световое сопровождение, регулируют форсунки и светильники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

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Всего в Краснодаре в 2024 году заработают 14 фонтанов:

  • на Главной городской площади (улица Красная, 122);
  • на Казачьей площади перед ЗСК (улица Красная, 3);
  • у кинотеатра «Аврора» на Александровском бульваре (улица Красная, 169/10);
  • в сквере им. маршала Г. К. Жукова;
  • на пересечении улиц Красной и Гимназической и перед Домом книги;
  • у памятника святой Екатерине-Великомученице у Александровской арки на пересечении улиц Красной и Бабушкина;
  • на территории сквера «Дружба народов» (улица Орджоникидзе, 24);
  • в сквере «Фестивальном» на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева;
  • на Платановом Бульваре в Юбилейном микрорайоне;
  • в сквере им. Л. Г. Гатова около Дворца искусств КМТО «Премьера» (улица Стасова, 175);
  • в парке «Чистяковская Роща» (улица Колхозная, 86);
  • в парке «Городской Сад» (улица Постовая, 34);
  • в парке им. 30-летия Победы (улица Береговая, 146).

Напомним, что в 2023 году сезон фонтанов стартовал 24 апреля, а завершился 4 ноября.

Ранее Юга.ру писали о подготовке Краснодара к сезону фонтанов 2024 года.

Город Краснодар фонтаны

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