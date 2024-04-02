В Краснодаре 26 апреля заработают фонтаны. Рассказываем, где
Власти Краснодара рассказали, когда в городе снова включат фонтаны. Сезон завершился 4 ноября 2023 года
В Краснодаре фонтаны планируют запустить 26 апреля. Сейчас ведутся работы по их расконсервации. Специалисты проверяют насосы, фильтрацию, музыкальное и световое сопровождение, регулируют форсунки и светильники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
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Всего в Краснодаре в 2024 году заработают 14 фонтанов:
- на Главной городской площади (улица Красная, 122);
- на Казачьей площади перед ЗСК (улица Красная, 3);
- у кинотеатра «Аврора» на Александровском бульваре (улица Красная, 169/10);
- в сквере им. маршала Г. К. Жукова;
- на пересечении улиц Красной и Гимназической и перед Домом книги;
- у памятника святой Екатерине-Великомученице у Александровской арки на пересечении улиц Красной и Бабушкина;
- на территории сквера «Дружба народов» (улица Орджоникидзе, 24);
- в сквере «Фестивальном» на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева;
- на Платановом Бульваре в Юбилейном микрорайоне;
- в сквере им. Л. Г. Гатова около Дворца искусств КМТО «Премьера» (улица Стасова, 175);
- в парке «Чистяковская Роща» (улица Колхозная, 86);
- в парке «Городской Сад» (улица Постовая, 34);
- в парке им. 30-летия Победы (улица Береговая, 146).
Напомним, что в 2023 году сезон фонтанов стартовал 24 апреля, а завершился 4 ноября.
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